Hint Akik Taşı Faydaları: Hint Akik Taşı Özellikleri Nelerdi, Ne İşe Yarar?

Hint akik taşı genel olarak tespih üretiminde kullanılan bir doğal taş türüdür. İri taşlı yüzüklerde de sıklıkla karşılaşılan bu taş türünün sağlık açısından önemli faydaları vardır. Hint akik taşı anlamı ve özellikleri bu nedenle birçok kişi tarafından merak edilir. 6.5 ile 7 arasında sertliği olan bu taş türü kırmızı, beyaz, mavi, gri, yeşil ve kahverengi gibi renk tonlarında bulunurlar. Bu doğal taş çeşidinin en fazla çıkarıldığı yerler arasında Türkiye- Ankara, Meksika, Madagaskar, Mısır, Almanya, Uruguay, Brezilya, Hindistan yer alır. Hint Akik taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Hint Akik Taşı Ne İşe Yarar?

Hint akik taşı özellikleri bakımından oldukça popüler taşlar arasında yer alır. Bu nedenle de kullanım alanları son derece geniştir. Süs eşyalarından mücevher yapımına kadar son derece geniş bir alanda kullanılan taşlar arasında yer alırlar. Hint akik taşı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Hint akik taşını üzerinde taşıyan kişiler daha iyimser bir ruh haline sahip olurlar.

Bu taşın kişileri tehlikeden koruduğuna inanılır.

Olumsuz enerjinin atılmasına yardımcı olur.

Korkuları yenmede yardımcıdır.

Nazara karşı son derece etkili bir taştır.

Vücuda canlılık verir.

İyimserlik ve keyif veren bir taştır.

Hint akik taşı hem ruhsal hem de fiziksel faydaları ile oldukça ilgi çeke bir doğal taş türüdür.

Gerçek Hint Akik Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek Hint akik taşı renklerinden kolaylıkla anlaşılabilir. Bu taşların sahteleri yeteri kadar parlak olmaz ve belli bir süre kullanıldıklarında renklerinde solma meydana gelir. Bunun yanında taşlar ısıya maruz kaldıklarında üzerlerinde bulunan boya akabilir. Gerçek taşlar kırıldıklarında iç ve dış kısımlarında renk farklılıkları olmaz.

Hint Akik Nasıl Temizlenir?

Hint akik taşı temizlendiklerinde parlaklıklarını yeniden kazanırlar. Bu taşları temizlemek için sirkeli sudan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda su altında yıkamak da temizlenmesi için yeterlidir. Taşları nemli bir bezle silerek temizlemek de mümkün olabilir.