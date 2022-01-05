Jasper Taşı Faydaları: Jasper Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Jasper taşı özellikleri bakımından zengindir. Onu diğer kristallerden ayıran kendine has bir karakteristiği vardır.

Doğada genellikle kırmızı rengi ile ortaya çıkar. Oldukça parlaktır ve üstünde benek biçiminde desenleri bulunur. Geniş bir renk spektrumu vardır ve bunlar yoğunlukla kırmızı, kahverengi, sarı veya yeşildir. Çok nadir olmak üzere bazen mavi olanına rastlamak mümkündür. İsmi, Latince'de benekli anlamına gelir. Bu çok özel renklere sahip taşın ağırlıklı olarak bulunduğu bölgeler, Hindistan , Rusya, Mısır, Madagaskar , Avustralya, Güney ve Kuzey Amerika'dır. Yarı değerli sayılan Jasper, mücevher yapımında çokça tercih edilir. Boncuklar, kolye, yüzük, bilezik ve diğer takılarda kullanılır. Güçlü manevi bir enerjiye sahiptir ve ruh haline olumlu etki eden özellikleri vardır. Jasper taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Jasper Taşı Faydaları Nelerdir?

Jasper taşı faydalarından biri, nazar gibi kötü enerjilerden korumasıdır. Taşın güçlerinden yararlanmak için uzun süre kullanılması gerekir.

Jasper adil olmayı kolaylaştırır. Güç ve cesaret kaynağıdır. Sadakat ve bağlılık duygularını harekete geçirir.

Sakarlık ve aksiliği önlemeye yardımcı olan dengeyi sağlar. Bu nedenlerden kaynaklanan yaralanmaların önüne geçtiğine inanılır.

Hafızayı güçlendirir, sürekli rüyalarınızı unutuyorsanız hatırlamanıza yardımcı olur.

Kan dolaşımını kolaylaştırır, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur, fiziksel enerjiyi artırır. Afrodizyak etkisi bulunur, aynı zamanda doğurganlığı temsil eder.

Bağışıklığı güçlendirir, çevresel faktörlerden kaynaklanan hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir.

Özellikle yeşil Jasper, duygusal zekayı artırmaya yardımcı olur. Bu da iş ve aşk hayatında başarılı olmaya destek olur.

Vücudun besinleri iyi bir şekilde işlemesini teşvik eder. Kabızlık gibi yaygın sindirim sorunlarının, uykusuzluğun ve solunum yolu rahatsızlıkların önüne geçmeye çalışır.

Jasper Taşı Ne İşe Yarar?

Jasper taşı ne işe yarar diye merak ediyorsanız, insan sağlığına iyi gelen birçok faydası vardır. Bu taş, dokuları bozulan iç organların tedavisinde takviye edici bir güçtür. Mide ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

Aynı zamanda magnezyum, çinko gibi vücutta bulunan belli başlı vitamin ve minerallerin daha iyi çalışmasını sağlar. Burun kanamasını engellemeye yardımcı olur. Ruh sağlığına iyi gelir, şifalı enerjisi ile gerginliği azaltır. Cömert, mütevazı, merhametli ve sabırlı davranmaya teşvik eder. Öfke patlamalarını kontrol altına almada etkilidir.

Jasper Taşı Anlamı Nedir?

Ezoterik anlamda Jasper taşı anlamı, barış, cesaret ve gücün enerjisidir. Kendi ile iletişime geçen herkese sabır ve dayanıklılık verir. Bu taşı üstünde taşıyan biri daha iyimser ve özgür hissedebilir. Besleyici bir taş olması ile ünlüdür sakin ve huzurlu kalmanıza yardımcı olduğu söylenir. Jasper aynı zamanda dürüstlüğü sembolize eder. Kişinin kendisine karşı dürüst olmasını, vicdanının sesini dinlemesini ve olayların iç yüzünü görmeyi destekler.

Gerçek Jasper Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek Jasper taşı nasıl anlaşılır diyorsanız eğer, cam veya bıçakla çizmeyi deneyebilirsiniz. Gerçekten sert olduğu için kolaylıkla çizilmez ve kırılmaz. Sahte olanları ise yumuşaktır ve çizilebilir. Bir diğer önemli nokta ise opaklıktır. Gerçek Jasper yapısı, ışığın bünyesinden geçmesine kesinlikle müsaade etmez.