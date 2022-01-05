Kulak bozuklukları düzeltiliyor

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Parlakgümüş, yenidoğanlarda kulak şekil bozukluklarının haftalar içinde düzeltilebildiğini söyledi. Dr. Deniz Parlakgümüş, bebeklerin dünyaya geldikleri ilk andan itibaren aileleri için sevgi ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek, "Minicik elleri, gözleri, kulakları öyle çok seviliyor ki bazı sorunlar 'sevimli' bulunarak ya görmezden geliniyor ya da 'büyüyünce geçer nasıl olsa' diye dikkate alınmıyor" dedi.

SİLİKON KALIPLARLA

Genellikle "kepçe kulak" olarak bilinen kulak şekil bozukluklarının da bu sorunların başında geldiğini vurgulayan Dr. Parlakgümüş, "Oysa erken dönemde farkına varılan kulak şekil bozuklukları, bebek henüz birkaç haftalıkken bile basit silikon kalıplarla düzeltilebiliyor ve sonraki yıllarda cerrahi çözüm arayışlarına gerek kalmayabiliyor" diye konuştu.

İLK DÖRT HAFTA KRİTİK DÖNEM

Anneden geçen östrojen hormonunun altıncı haftasından itibaren düşmeye başladığını belirten Dr. Parlakgümüş, bu durumun da kulak kıkırdağının sertleşmesine yol açtığı için şekil bozukluğu müdahalesinin ilk dört haftada yapılmasının önem taşıdığını vurguladı. Silikon kalıbın bebeğin kulağındaki şekil bozukluğuna göre 2-4 hafta kadar uygulandığını, sonraki süreçte de şekil koruyucu uygun bantlama ile kıkırdak olgunluğu sağlanana kadar bebeğin takip edildiğini anlatan Dr. Parlakgümüş, "Bu uygulama güvenlidir ve bebekte rahatsızlık oluşturmaz, ağrıya yol açmaz. Bebeğin emmesini ve beslenmesini de etkilemez. Sonraki yıllarda operasyon riskini de ortadan kaldırdığı için çocuk, ameliyatın muhtemel yan etkilerinden de korunmuş olur" diye konuştu.