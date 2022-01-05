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Giriş Tarihi: 5.1.2022 09:38

Lal Taşı Faydaları: Lal Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Lal Taşı Faydaları: Lal Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Etkileyici rengi ile dikkat çeken Lal taşı, magmatik, metamorfik ve tortul kayaçlarda oluşur. Ayrıca volkanik patlamalar sonucu meydana gelen lav akıntılarında, yeraltı magma kaynaklarında yüksek oranda rastlanır. Farklı bir kristal yapısına ve fiziksel özelliklere sahiptir. Silikat mineral grubuna aittir ve çeşitleri bakımından değişik kimyasal bileşenleri mevcuttur.

Lal taşı her ne kadar göz alıcı kırmızı rengi ile bilinse bile çeşitli varyasyonları vardır. Renklerin farklı olmasına içindeki safsızlıklar neden olur. Koyu kırmızı ve kiremit rengi olanların, yapılarında yoğun bir şekilde demir bulunur. Bazıları manganez sayesinde pembe ve şeftali rengine sahiptir. Alüminyum ve krom ise bu taşa yeşil bir renk verir. Bu safsızlıklardan dolayı etkileyici bir renk spektrumuna sahiptir. Tüm dünyada yaygın olarak bulunur. Rusya, Kenya, Madagaskar, Tanzanya ve Sri Lanka Lal taşının yoğun olarak çıkarıldığı yerlerdir. ABD, Avustralya ve Hindistan'da azımsanmayacak bir Lal rezervi vardır. Lal taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Lal Taşı Özellikleri Nelerdir?

  • Lal taşı özelliklerinin başında, farklı kimyasal bileşenleri ve değişik kristal yapısı nedeniyle silikat mineralleri arasında yer alması gelir.
  • Çoğunlukla yoğun kızıl, açık kırmızı, turuncu, pembe, sarı, siyah, yeşil ve hatta çok az miktarda renksiz olanları vardır.
  • Lal içeriğinde en çok bulunan mineraller arasında almandin, pirop, spessartin, andradit, grossular ve uvarovit bulunur.
  • Renkleri ne olursa olsun hepsi yüksek bir parlaklığa, saydam bir yapıya, yumuşak olmadıkları için dayanıklılığa sahiptirler.
  • Kimyasal formülünde yoğun olarak kalsiyum bulunduran Lal taşının, özgül ağırlıkları diğerlerine oranla daha hafiftir. Renk bakımından da sarı gibi daha açık tonlardadır.
  • Bazı Lal türlerindeki renk çeşitliliği ek bir safsızlıktan değil, temel kimyasal formüllerinin uğradığı değişimlerden dolayıdır.

Lal Taşı Ne İşe Yarar?

Sizi saran olumsuz enerjiyi dönüştürerek yararlı bir hale getirir. Vücudu zayıf düşüren toksinlerin atılması, kanın temizlenmesine yardımcı olması, gerginliği yatıştırması ve depresifliği ortadan kaldırması için yararlanılır. Lal taşından yapılan herhangi bir takıyı giymek, daha dengeli, özgüvenli, sevgi dolu olmayı sağlar.

Aynı zamanda uğurlu bir taştır, bolluk ve bereketi getirir. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda üstünüzde bulundurmanız rahatlamanıza yardımcı olur. Tüm çakralarla bağlantı kurabildiği için, meditasyon ile uğraşanların mutlaka denemesi gerekir.

Lal Taşı Faydaları Nelerdir?

Lal taşı faydaları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bunlar yoğunlukla fiziksel ve ruhsal sağlıkla ilgilidir.

  • Kan dolaşımını kolaylaştırır, bu yüzden kalp ve damar hastalığı olanların kullanması önerilir.
  • Anemi gibi kansızlık problemlerine ve bundan kaynaklı oluşan hastalıkların tedavisini destekler. Hemoglobin sayısını dengeler, kanama bozukluğunu düzeltmeye yardımcıdır ve kanda enfeksiyon oluşumunu engellemeye çalışır.
  • Lal taşı kök çakra ile bağlantı halindedir.
  • Akciğer ve dalağın sağlıklı çalışması için yararlıdır. Omurga ve iskelet ağrılarını dindirme konusunda iyidir.
  • Depresyonun etkilerini hafifletir. Pesimist düşünceleri uzak tutar.
  • Hedeflere ve onları gerçekleştirmeye odaklanmak için faydalıdır.
  • Tutkulu ilişkilerin taşıdır. Romantizmi canlandırır, ilişkilerde şanslı ve başarılı olmayı sağlar.
  • Aynı zamanda iş hayatında başarılı olmaya destek olur. Enerjisi parayı çeker bu nedenle çalışan kişiler tarafından mutlaka kullanılması gerekir.
  • Özellikle doğum günlerinde 1 ve 9 sayısı bulunanlar için bir takım astrolojik faydalar sunar.
  • Uğur getirdiğine inanılan bu taşın politikacılar ve doktorlar tarafından kullanımı yararlıdır.
  • İnsan bedeninde bulunan tüm çakraları uyarıcı etkiye sahiptir. Çünkü hepsi ile iletişim halindedir. Bu yüzden meditasyon yaparken yararlanılabilir. Pozitif ve güçlü hissetmeye yardımcı olur.

Lal Taşı Anlamı Nedir?

Lal, karşınıza süs eşyasından, takıya kadar birçok şekilde karşınıza çıkabilir. Bu taş aşkın ve tutkunun sembolüdür. Canlı kırmızı rengi ile derin romansların taşıdır. Eski çağlardan bu yana, ruh sağlığını korumak için kullanılmıştır. Lalın diğer anlamları arasında ilham, yaratıcılık, şans ve güç bulunur. Tüm bu enerjilerin somutlaşmış halidir. Astrolojik olarak ateş elementi ile bağdaştırılır. Bu nedenle ateş burçları tarafından kullanılması mizaçlarına ve enerjilerine uygundur.

Lal Taşı Nasıl Temizlenir?

Son derece basit bir biçimde ılık su ve sabunla yıkayabilirsiniz. Bunun dışındaki seçeneklerden biri de beyaz sirkedir. Aşındırıcı olmamasından dolayı taşın yüzeyine zarar vermez. Beyaz sirke içinde birkaç saat beklettiğiniz taşı ovalayarak temizleyebilirsiniz.

Gerçek Lal Taşı Nasıl Anlaşılır?

Lal taşı oldukça serttir, Mohs ölçeğinde 6.5 civarında bir orana sahiptir. Bu yüzden sahte olanları camı çizemez, gerçeği ise bunu kolaylıkla yapabilir. Ayrıca taşın içine yakından bakarak farkı anlayabilirsiniz. Eğer ışığı zengin renk hüzmeleri ile geçiriyorsa büyük ihtimalle gerçektir. Gerçek Lal taşı nasıl anlaşılır sorusunun bir diğer cevabı ise şeffaflığıdır. Kristal ne kadar berrak ve dayanıklı ise, bir o kadar orijinaldir.

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Lal Taşı Faydaları: Lal Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?
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