Molvadit Taşı Faydaları: Molvadit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Milyonlarca yıl öncesinde bir meteorun atmosferi aşıp dünyaya düşmesi sonucunda oluşan Moldavit taşı anlamı ateşin incisi demektir. İlk olarak keşfedildiği yer ise Çek Cumhuriyeti'nde bulunan Moldau River bölgesidir. Burada çıkarılan taşlar en kaliteli doğal taşlardır. Sertlik derecesi 5.5 ile 6 arasında olan bu taş türünün belli bir şekli yoktur. İçerisinde demir, nikel ve gazdan oluşan hava kabarcıkları bulunur. Etrafına çok güçlü enerjiler yayan bu taş türü önemli bir kristaldir. Molvadit taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Molvadit Taşı Ne İşe Yarar?

Moldavit taşı özellikleri bakımından son derece değerli bir taş türüdür. Takı olarak kullanacağınız zamanda oldukça titiz davranmanız gerekir. Çünkü kolaylıkla çatlayabilme durumu bulunur. Çizilebilir ya da herhangi bir şekilde deforme olabilir. Moldavit taşı faydaları konusunda ise şunlar söylenebilir:

Uyku düzensizliği olan kişilerin sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.

Ruhsal olarak büyüme ve gelişim sağlar.

Güven duygusunun artmasına yardımcı olur.

İlişkilerin düzenlenmesini sağlar.

Çakraları düzenleyecek türden bir taştır.

Kişilerde merhamet duygularının gelişmesine yardımcı olur.

Topraklama taşı olarak bilindiğinden vücuttaki fazla enerjiyi alır.

Kalbi koruyarak güçlenmesine yardımcı olur.

Birçok bağımlılığın terk edilmesine yardımcı olur.

Bu taşı avuç içerisine alan kişi avucunda bir sıcaklık hisseder. Bu da kişilerin fiziksel olarak kendini iyi hissetmesine yardımcı olur.

Gerçek Molvadit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek moldavit taşı oldukça pahalı bir taştır. Bu taşlar ucuza satılıyor ise muhtemelen sahte versiyonlarıdır. Bunun yanında gerçek taşların üzerinde kabarcıklar olur. Küçük oldukları için iki karattan daha büyük moldavit taşı ile karşılaşırsanız yine bu taşların sahte olduğunu düşünebilirsiniz.

Molvadit Taşı Nasıl Temizlenir?

Moldavit taşı temizleme işlemi oldukça basittir. Eğer takı olarak kullanıyorsanız temizlerken de kullanırken de dikkatli olmanız gerekir. Kolaylıkla çatlama eğilimi olan taşlardır. Temizlik için ise bir iki dakika yıkayabilirsiniz. Yıkama sırasında kimyasal kullanmayınız.