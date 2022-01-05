"Omicron varyantının semptomları İnfluenza ve parainfluenza ile karıştırılabilir"

Son zamanlarda ortaya çıkan Omicron varyantının hızla seyir ettiğini belirten Prof. Dr. Selçuk Kaya, Omicron varyantının temel özelliği bulaştırıcılık hızının çok yüksek olmasıdır. Klinik olarak delta varyantına göre daha hafif bulgularla seyredebilmekle beraber halen ağırlıkla delta varyantının dolaşımda olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle servislerde ve yoğun bakımlardaki yüksek hasta doluluk oranları da devam ediyor. En büyük avantajımız ise aşılara ulaşabiliyor olmamızdır. Aşıları mutlaka yaptırmamız lazım. Çünkü aşılar bizi bu mikroba karşı bağışıklık noktasına kadar getirdi. Ancak bu bundan sonraki gelişecek enfeksiyonların ağır seyir etmeyeceğini garantilememektedir" şeklinde konuştu.

"KLİNİK BULGULARLA AYIRT EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Semptomların özellikle İnfluenza, parainfluenza gibi diğer virüs enfeksiyonlarıyla her zaman karıştırılabileceğine dikkat çeken Kaya, "Benzer semptom ve bulgularla gittiği için diğer bazı virütik enfeksiyonlarla her zaman karıştırılabilirler. Bu dönemde Korona virüsler ağırlıkla egemenlik kurmuş olmalarına rağmen influenza ve diğer virüs enfeksiyonlarını da azımsanmayacak oranda görüyoruz. Klinik bulgularla bunları birbirlerinden ayırt edebilmemiz de mümkün değil. En kesin ve en doğru tanıya testler sonucunda varabiliriz" diye konuştu.

Virüsün başlangıca göre giderek öldürücü etkilerinin azalmış olması iyiye doğru gidiş gibi değerlendirebileceğini belirten Kaya, "Ancak öte taraftan baktığımızda çok hızlı bir yayılım potansiyeli kazandı. Dolayısıyla virüsün bir takım mutasyonlar geçirdiği ve değişimlerle seyrettiğini söylememiz mümkündür. Bazen mutasyonlar virüsün kendi sonunu da getirebiliyor. Yani bu tip salgınlar en vahşi haliyle karşımıza çıkıp ondan sonra giderek zaman içerisinde belli bir evcilleşme konumuna doğru bir yol alıp en sonunda da tamamen en masum şekliyle artık rutin hayatta kabul edilebilir hal alabiliyor ya da ortadan kalkabiliyor. İki binli yılların başındaki Korona virüs salgınlarında da bu deneyimlenmişti. Diliyorum ki bu sefer de benzer bir senaryo olur ve bu son varyant olur" ifadelerini kullandı.

Hatırlatma dozlarının mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Hatırlatma dozlarını kesinlikle ihmal etmememiz gerekiyor. Özellikle de altta yatan kronik hastalıkları olan ileri yaş bireylerin, gebelerin mutlaka hatırlatma dozlarını olmaları lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün de altını çizdiği nokta, 'Arada belli süreler olsun mu; 6 ay 1 yıl sonra mı olalım nasıl bir yol izleyelim?' sorusuna, cevap niteliği taşıyordu. Genellikle sürenin fazla geçmemesini önemsiyorlar zira antikor düzeylerinin hatırlatma dozlarıyla hızlıca yükselmesinin Omicron varyantına karşı iyi bir korunuma sağlayacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla tedbirlere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.