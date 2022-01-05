Pembe Akik Taşı Faydaları: Pembe Akik Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Pembe akik taşı anlamı aşk ve sevgi içerir. Aşk ve sevgi yanında huzur ve şefkat taşı olarak da bilinir. Kişinin kendisini daha fazla sevmesine olanak tanıyan bir taş türü olarak öne çıkar. Kişilerin hayatına daha fazla sevgi getiren bu taş türü önemli kristaller arasında yer alır. Sevginin ve mutluluğun taşı olduğu söylenebilir. İlk olarak Antik Mısır ve Asurlular dönemlerinde kullanılmıştır. Ancak ilk keşfedildiği dönem hakkında net bir bilgi yoktur. Pembe Akik taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Pembe Akik Ne İşe Yarar?

Pembe akik taşı kalbe en iyi gelen doğal taşlar arasında yer alır. Çevrenizdekilere karşı daha fazla nezaket sahibi olmanıza yardımcı olurken aynı zamanda sevebilme kabiliyetini artırır. Doğada nadir olarak bulunan bir cevherdir. Pembe akik faydaları ise şu şekildedir:

Vücuttaki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Vücut direncinin artırılmasına yardımcı olur.

İç barışı ve uyumu sağlamaya destek verir.

Yaraları ve astımı iyileştirmede destekçidir.

Depresyona karşı oldukça iyi etkileri vardır.

Hayata olumlu bakmanızı sağlar.

Geçmişten gelen korkularınızı yenmenize yardımcı olur.

Güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağlar.

Zihinsel olarak konsantrasyonu kuvvetlendirmeye yarar.

Takı olarak kullanıldığında ortamın negatif elektriğinden korur.

Beyin fonksiyonları üzerinde uyarıcı bir etkiye sahiptir.

Bağ ağrısının hafifletilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda göz için çok sağlıklı bir taş türüdür. Pembe akik özellikleri incelendiğinde ise bu taşın saydam, yarı saydam ya da opak formlarda bulunabildiği söylenebilir.

Gerçek Pembe Akik Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek pembe akik taşını anlamak için iç kısımdaki helezonlara bakmanız gerekiyor. İç kısımda renk sınırları çok keskin bir şekilde görünüyorsa ve helezonlar son derece homojen dağılmış ise bu taşın gerçek olduğunu düşünebilirsiniz. Pembe akik taşı üzerinde boya varsa bu renkler zamanla solar. Bu da taşın sahte olduğu konusundaki şüpheleri doğrular.

Pembe Akik Taşı Nasıl Temizlenir?

Uzun süre kullanılan pembe akik taşı etkisini yitirmeye başlayabilir. Ara sıra taşın bakımını ve temizliğini yaparak enerjisini yükseltebilirsiniz. Akan suda bekletmek, tütsülemek, duru suda bekletmek ya da bir gece boyunca toprağa gömmek pembe akik taşını temizlemek için yeterli olmaktadır.