Peridot Taşı Faydaları: Peridot Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Peridot taşı ilk defa Kızıldeniz'de bir ada olan Topazios adasında çıkarılmıştır. Tarihte Mısırlılarla çok yakından ilgisinin olduğu düşünülen bir taşıdır. Zümrüt ile çok fazla karıştırılsa da Peridot taşı kendine has özellikleri olan bir taş türüdür. Peridot taşı anlamı genelde güç ve dengeyi çağrıştırır. Ağustos aynın doğum taşı olarak bilinen bu taş türü 16. Yılını kutlayan çiftlerin uğurluğu saydığı taşlardandır. Peridot taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Peridot Taşı Ne İşe Yarar?

Peridot taşı faydaları oldukça fazladır. Bu taş olivin olarak da bilinir ve dünyanın birçok yerinde çıkarılabilen bir taş türüdür. Meteoritler ve mafik kayaların olduğu yerlerde çok yaygın olarak bulunabilirler. Peridot taşı özellikleri arasında ise şunlardan bahsedilebilir:

İnsanların güçlerinin ve canlılıklarının artış göstermesini sağlar.

Kullanan kişileri sakinleştirir.

Hayatlarına mutluluk getirir.

Kaygının azaltılmasına yardımcı olur.

İnsanların ilişkileri üzerinde olumlu etkileri bulunur.

Olumsuzlukları serbest bırakarak daha net düşünebilme imkanı sunar.

Depresyon ve öfke kontrolünde yardımcı bir taştır.

Zihin açıklığı ve iyi bir uyku imkanı sunar.

Bunların yanında sevgiden beslenen bir taşıtır ve bu özelliklerini de kişilere aşılar. Sağlığınızın ve maneviyatınızın gelişmesine yardımcı olur.

Gerçek Peridot Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek bir peridot taşının anlaşılabilmesi için çeşitli yöntemlerden yararlanılabilir. Bu taş daha çok camsı bir parlaklığa sahiptir. Sarımsı ve yeşil tonlarında olan bu taşlar aynı zamanda farklı yeşil tonlarda da olabilir. Gerçeğini anlamak için renklerine dikkat etmek gerekir.

Peridot Taşı Nasıl Temizlenir?

Dayanıklı bir taş olan peridotun temizliğinde çok titiz davranılması gerekir. Bu taşı aşırı ısıdan uzak tutmanız önemlidir. Güneşte bırakmak taşın zarar görmesine neden olur. Bunun yanında ılık su ve sabun temizliğinde yeterli olur. Yıkama sonrasında aşındırmayan ve tüy bırakmayan bir bez ile kurulamak yeterli olur.