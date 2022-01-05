Rodokrozit Taşı Faydaları: Rodokrozit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Rodokrozit taşı Gemoloji ve Mineroloji bilimlerinin oldukça önemli taşları arasında yer alır. İlk defa 1938 senesinde yapıla bir kazı sırasında bulunmuştur. Antik mezarda keşfedilen bu taşın antik dönemden günümüze ulaştığı düşünülmektedir. Rodokrozit taşı anlamı Yunancada gül ve renk anlamına gelen kelimelerin birleşiminden ortaya çıkar. Eski bir İnka Mezarlığından çıkarıldığı için 'İnka Gülü' olarak da bilinen bir taş türüdür. Rodokrozit taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Rodokrozit Taşının Faydaları Nelerdir?

Özveriyi ve sağlığı temsil eden bu taş türü zihinsel canlanmaya yardımcı olur. Hem maddi hem de manevi anlamda birçok enerjiyi bütünleştiren bir yapısı vardır. Kalbin ve ruhun rahatlamasına yardımcı olur. Taşın faydaları arasında şunlara da yer verilebilir:

Kişinin enerjisini daha uyumlu bir hale gelmesine yardımcı olur.

Duygusal ve fiziksel anlamda her anlamda stresin giderilmesini sağlar.

Hafızayı güçlendirir ve kan basıncının dengelenmesini sağlar.

Astım ve solunum rahatsızlıklarına son derece iyi gelir.

Kan ve damarların temizlenmesine yardımcı olur.

Böbrekler üzerinde son derece olumlu etkileri vardır.

Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Cildin yenilenmesine yardımcı olur.

Rodokrozit taşı nasıl temizlenir sorusuna ise oldukça basit bir yanıt vermek mümkündür. Temizliği sırasında kesinlikle sert sıvılar ve temizleme ürünleri kullanmayın. Daha çok buharlı temizlik tercih edilmelidir. Bunun yanında ılık su ve hafif bulaşık deterjanıyla da kolaylıkla temizlemek mümkündür.

Rodokrozit Taşı Ne İşe Yarar?

Rodokrozit taşı, daha çok manganez yataklarının bulunduğu yerlerde yoğunluktadır. Bu taşlar günümüzde en fazla Colorado, Güney Afrika, Peru, Arjantin, Almanya, Çin, Gabon gibi yerlerde bulunur. Çok güzel parçalar olarak yeryüzüne çıkarılan Rodokrozit taşı maddi olarak da önemli bir değere sahiptir. Rodokrozit taşı özellikleri ise oldukça ilgi çekicidir.

Sertlik derecesi düşük bir taş arasındadır. Bu nedenle de işlenme sırasında kolaylıkla kırılabilir. En çok talep gören türleri arasında beyaz damarlı olanlar ön plandadır. Bununla birlikte çok narin kristal yapıya sahiptir. Rengini manganezden alan bu taş türü karbonat grubuna dahil edilmektedir.

Bu taşın enerjisi kullanıcısını yüksek derecede canlandırır. Bunun yanında parlak pembe bir renge sahip olanlar kalp çakrası ile son derece uyumludur. Erkek ve dişi enerjinin dengelenmesinde son derece önemlidir. Çok iyi bir antidepresan olarak bilinir. Yumuşak enerjisi sayesinde ruhsal anlamda kişilere oldukça iyi gelir.

Gerçek Rodokrozit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Rodokrozit taşının gerçekliği birkaç farklı yöntem ile kolaylıkla anlaşılabilir. İlk olarak bu taşların da imitasyonları olduğunun bilinmesi gerekir. İmitasyon taşlar genellikle boya kullanılarak üretilirler. Bu nedenle de taşın dışındaki renk ile iç kısmındaki renk birbiri ile aynı olmaz. Gerçek rodokrozit taşın iç ve dışında bulunan renkler birbiri ile aynıdır. Bunun yanında taşı ısıttığınızda da üzerinde eğer boya varsa bu boya ısınmanın etkisi ile akacaktır. Sahte rodokrozit taşını gerçeğinden ayırmak son derece kolaydır.