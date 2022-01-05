Topaz Taşı Faydaları: Topaz Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Antik dönemlerde şifa amacı ile kullanılan topaz taşı birçok hastalığın tedavisinde yararlanılan doğal taşlar arasındaydı. Günümüzde özellikle takı sektörünün en çok tercih edilen taşları arasında yer alıyor. Topaz taşı anlamı ve sahip olduğu özellikler insanlar tarafından her zaman en merak edilen detaylar arasında bulunuyor. Beyaz, kırmızı, gri ve kahverengi olmak üzere birçok farklı renkte çıkarılan bir taştır. Topaz taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Topaz Taşı Ne İşe Yarar?

Topaz taşı faydaları fazla olmakla birlikte kullanım alanı da son derece geniştir. Önemli bir maden olarak değerlendirilen bu taşın kişiler üzerindeki faydaları şu şekildedir:

Beden ve ruh açısından iyileştirici bir etkiye sahiptir.

Göz hastalıklarına iyi gelen bir taş türüdür.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine önemli katkıları vardır.

Zekanın gelişmesine yardımcı olur.

Yeteneklerin ön plana çıkmasına destek verir.

Zihin açıklığı verir.

Odaklanmayı artırır.

Kas ve sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.

Bu gibi faydaları sayesinde topaz taşı birçok kişi tarafından kullanılır. Genelde takı olarak kullanılan bir taş türüdür.

Gerçek Topaz Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek topaz taşı özellikleri bakımından birçok ayırt edici niteliğe sahiptir. Doğal taşlar konusunda uzman olan kişiler rahatlıkla bu taşın gerçeğini ve sahtesini ayırt edilebilmektedir. Bu taşların üzeri boyalı ise ısıya tuttuğunuzda sahte olan taşın üzerindeki boyalar akar. Aynı zamanda taşı kırarak da gerçekliği hakkında bilgi edinebilirsiniz. Çünkü boyalı olan taşın iç ve dış renkleri farklı olur.

Topaz Taşı Nasıl Temizlenir?

Topaz taşını su altında 5 dakika yıkamak temizlenmesi içi yeterli olur. Aynı zamanda sirkeli su içerisinde 10 dakika bekletirseniz yine temizlenir. Güneşte ya da toprak altıda 1 gün bekletmek de yine temizlemek için yeterli uygulamalar arasındadır. Temizleme sırasında fırça gibi sert cisimler kullanılmamalıdır. Kimyasal da kullanmamaya ayrıca özen göstermelisiniz.