Turkuaz Taşı Faydaları: Turkuaz Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Değerli taşlar arasındadır ve diğerleri ile birlikte mücevher yapımında sıklıkla kullanılır. Ayrıca piyasada birçok sahte örnekleri mevcuttur. Bunlar genellikle daha az değerli taşların boyanması sonucu elde edilir. Muhteşem bir renk çeşitliliği ve dokusu vardır, bu nedenle nadir bulunan kıymetli bir taştır. Bu taşın ilginç yanlarından biri, dünyanın özellikle en kurak bölgelerinde çıkmasıdır. Hakiki bir Turkuaz taşının yoğunlukta olduğu başlıca bölgeler arasında, Çin, İran, Mısır, ABD'nin güneyi ve Meksika vardır. Türkiye'de belli miktarda Turkuaz taşına rastlamak mümkündür. Bu taş temelde bakırdan meydana gelir. Bu nedenle bakır madenlerinin bulunduğu yerlerde, rastlama şansı bir hayli yüksektir. Turkuaz taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz. Turkuaz Taşı Özellikleri Nelerdir? Turkuaz aksesuar, mücevher ve diğer alanlarda sıkça kullanılan şifalı bir taştır. Peki, Turkuaz taşı özellikleri nelerdir? Turkuaz taşının ortalama bir sertliği vardır. Mohs ölçeğinde 6 veya biraz üzerinde yer alır.

Gözenekli bir yüzeye sahiptir, bu da onu kolay boyanabilir kılar.

Mumsu bir parlaklığı bulunur, ayrıca opak bir formdadır. Bazı ince kesimlere sahip olanlar biraz şeffaf olabilir.

Turkuazın mavi renginin kaynağı bakırdır, yeşil rengine ise demir ve alüminyum safsızlıkları neden olur.

Kırılma indeksi ortalama bir değerdedir, yaklaşık 1.60 ya da 1.61'dir.

Renk spektrumu bakımından zengindir. Ultraviyole ışıkların altında bu çeşitliliğini gösterir. Turkuaz tamamen yeşil, altın rengi ve mavi olabilir.

Hidroklorik asitlerin ısınmasına maruz kalmadığı sürece, Turkuaz kolay infüze edilebilir.

Diğer değerli taşlar ile karşılaştırıldığında daha yumuşak yapıdadır. Buna rağmen başarılı bir şekilde cila tutar.

Turkuaz, genellikle kahverengi, bakır, altın rengi ve limonit damarlara sahiptir.

Turkuaz Taşı Ne İşe Yarar? Tıpkı diğer doğal taşlar gibi şifalı etkileri vardır. Üçüncü göz çakrası ile bağlantılıdır. Bu noktaya yerleştirildiğinde, kişinin algılama kapasitesini ve bilincini artırmaya yardımcı olur. Hayatında kendini engellenmiş hissedenler ve gerçekten zorluklarla karşılaşanların boğaz çakrasında mutlaka bu taşı koymaları gerekir. Bu şekilde daha motive ve güçlü hissettirir. Üstünüzde bu taşı bulundurmanız, sizi kazalara ve diğer talihsizliklere karşı koruyabilir. Pozitif enerjisi auranızı yükseltmeye yarar. Bu şekilde olumsuz enerjilerin, kişiyi zayıf düşürmesini önler. Turkuaz Taşı Faydaları Nelerdir? Fiziksel hastalıklardan, ruhsal olanlara kadar birçok olumlu etkisi vardır. Aynı zamanda koruyucudur, şans getirdiğine inanılır. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar tarafından kullanılması çok faydalıdır. Çünkü güçlü enerjisi ilham vericidir ve ufkun genişlemesine yardımcıdır.

Orijinal bir Turkuaz taşının en önemli özelliği, kullanıcısını somut veya soyut bir tehdide karşı uyarmasıdır. Bu gibi durumlarda taşın rengi bariz bir şekilde değişir ve gözle görülebilir. Özellikle aşk ilişkilerindeki sadakatsizlik gibi durumlarda adeta sinyal verir.

Maneviyatı geliştirir, daha olgun ve hayırsever olmayı telkin eder. Kadere olan inancı kuvvetlendirir.

Dostluk ve diğer ilişkileri güçlendirir. Muhabbeti ve sevgiyi artırır.

Turkuazın sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır. Bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına destek olur. Depresyonu engellemeye yardımcı olur, astım hastalarına faydalıdır, enfeksiyon hastalıklarının oluşumunu engellemeye çalışır, tansiyonun yükselmesine engel olur, vücutta biriken toksinlerin zararlı etkileri ile savaşır.

Tam bir gezgin taşıdır. Seyahatleriniz esnasında taşınması, hırsızlık ve kaza gibi kötü durumlara karşı koruma sağlayabilir.

Kişiler arasındaki hoşgörüyü ve güveni pekiştirir.

Anksiyete ve panik atak rahatsızlıklarına iyi gelir. Huzurlu ve güvende hissettirir. Turkuaz Taşı Anlamı Nedir? Her dönemin modasına uyan etkileyici Turkuaz taşı, aydınlanmayı, olgunlaşmayı, iç huzuru ve şansı sembolize eder. Bu taşı üstünde veya çevresinde bulunduranları kötülüklerden koruduğuna inanılır. Turkuaz adı Fransızca'dan gelmektedir. Bu kelimenin anlamı ise Türk ve Türkçedir. Bir diğer anlamı ise şifadır. Bundan dolayı ruh sağlığına iyi gelir. Fiziksel açıdan da hastalıklara karşı koruyucudur.

Turkuaz Taşı Nasıl Temizlenir?

Turkuaz temizliği oldukça basit bir işlemdir. Öncelikle bir kovaya ılık suyu doldurun, daha sonra sert olmayan bir diş fırçası ya da yumuşak bir bez ile hafifçe ovalayın. Sabun veya herhangi temizlik malzemesini kullanmanız gerekmez. Çünkü yüzeyinde bulunan gözeneklerden dolayı bu tür kimyasallar zarar verici olabilir. Taşı yıkadıktan sonra temiz bir havlunun üstüne alarak kurumasını bekleyin.

Gerçek Turkuaz Taşı Nasıl Anlaşılır?

Turkuaz taşının sahte olanları azımsanmayacak kadar çoktur. Gerçekçi durması için daha değersiz taşlar Turkuaz ile aynı renge boyanarak satılır. Bazıları ise plastikten üretilir. Gerçek Turkuaz taşı nasıl anlaşılır diye düşünüyorsanız, bunu test etmek çok kolaydır. Bir pamuğa biraz tiner dökün ve taşın yüzeyini silmeye başlayın. Eğer pamuk boyanırsa sahte bir Turkuaz demektir.

Plastik olanlar daha kolay anlaşılır. Tırnağınızla hafif bastırdığınızda iz bırakıyorsa veya ince uçlu kesici bir aleti ısıtarak batırabiliyorsanız sahtedir. Turkuaz renkli kılcal damarlıdır, yüzeyinde hiçbir desen ve çizgi göremiyorsanız, sahte bir taş olma olasılığı yüksektir.