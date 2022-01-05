Turkuaz Taşı Faydaları: Turkuaz Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Değerli taşlar arasındadır ve diğerleri ile birlikte mücevher yapımında sıklıkla kullanılır. Ayrıca piyasada birçok sahte örnekleri mevcuttur. Bunlar genellikle daha az değerli taşların boyanması sonucu elde edilir. Muhteşem bir renk çeşitliliği ve dokusu vardır, bu nedenle nadir bulunan kıymetli bir taştır. Bu taşın ilginç yanlarından biri, dünyanın özellikle en kurak bölgelerinde çıkmasıdır. Hakiki bir Turkuaz taşının yoğunlukta olduğu başlıca bölgeler arasında, Çin, İran, Mısır, ABD'nin güneyi ve Meksika vardır. Türkiye'de belli miktarda Turkuaz taşına rastlamak mümkündür. Bu taş temelde bakırdan meydana gelir. Bu nedenle bakır madenlerinin bulunduğu yerlerde, rastlama şansı bir hayli yüksektir. Turkuaz taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Turkuaz aksesuar, mücevher ve diğer alanlarda sıkça kullanılan şifalı bir taştır. Peki, Turkuaz taşı özellikleri nelerdir?
Tıpkı diğer doğal taşlar gibi şifalı etkileri vardır. Üçüncü göz çakrası ile bağlantılıdır. Bu noktaya yerleştirildiğinde, kişinin algılama kapasitesini ve bilincini artırmaya yardımcı olur. Hayatında kendini engellenmiş hissedenler ve gerçekten zorluklarla karşılaşanların boğaz çakrasında mutlaka bu taşı koymaları gerekir. Bu şekilde daha motive ve güçlü hissettirir.
Üstünüzde bu taşı bulundurmanız, sizi kazalara ve diğer talihsizliklere karşı koruyabilir. Pozitif enerjisi auranızı yükseltmeye yarar. Bu şekilde olumsuz enerjilerin, kişiyi zayıf düşürmesini önler.
Fiziksel hastalıklardan, ruhsal olanlara kadar birçok olumlu etkisi vardır. Aynı zamanda koruyucudur, şans getirdiğine inanılır.
Her dönemin modasına uyan etkileyici Turkuaz taşı, aydınlanmayı, olgunlaşmayı, iç huzuru ve şansı sembolize eder. Bu taşı üstünde veya çevresinde bulunduranları kötülüklerden koruduğuna inanılır. Turkuaz adı Fransızca'dan gelmektedir. Bu kelimenin anlamı ise Türk ve Türkçedir. Bir diğer anlamı ise şifadır. Bundan dolayı ruh sağlığına iyi gelir. Fiziksel açıdan da hastalıklara karşı koruyucudur.
Turkuaz temizliği oldukça basit bir işlemdir. Öncelikle bir kovaya ılık suyu doldurun, daha sonra sert olmayan bir diş fırçası ya da yumuşak bir bez ile hafifçe ovalayın. Sabun veya herhangi temizlik malzemesini kullanmanız gerekmez. Çünkü yüzeyinde bulunan gözeneklerden dolayı bu tür kimyasallar zarar verici olabilir. Taşı yıkadıktan sonra temiz bir havlunun üstüne alarak kurumasını bekleyin.
Turkuaz taşının sahte olanları azımsanmayacak kadar çoktur. Gerçekçi durması için daha değersiz taşlar Turkuaz ile aynı renge boyanarak satılır. Bazıları ise plastikten üretilir. Gerçek Turkuaz taşı nasıl anlaşılır diye düşünüyorsanız, bunu test etmek çok kolaydır. Bir pamuğa biraz tiner dökün ve taşın yüzeyini silmeye başlayın. Eğer pamuk boyanırsa sahte bir Turkuaz demektir.
Plastik olanlar daha kolay anlaşılır. Tırnağınızla hafif bastırdığınızda iz bırakıyorsa veya ince uçlu kesici bir aleti ısıtarak batırabiliyorsanız sahtedir. Turkuaz renkli kılcal damarlıdır, yüzeyinde hiçbir desen ve çizgi göremiyorsanız, sahte bir taş olma olasılığı yüksektir.