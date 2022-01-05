Varisit Taşı Faydaları: Varisit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

İlk defa 1837 senesinde bulunan varisit taşının çıkarıldığı yer Almanya'da bulunan Vogtland bölgesidir. Bu taş türü en çok Almanya, Polonya, İspanya, ABD ve Brezilya'da çıkarılmaktadır. Darbeler karşısında çok dayanıklı olmadığı için kullanımında titiz olunması gerekiyor. Varisit taşı anlamı ve birçok özelliği doğal taş meraklılarının oldukça ilgi gösterdikleri konulardır. Varisit taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Varisit Taşı Ne İşe Yarar?

Varisit taşı özellikleri bakımından en özel taşlar arasında yer alır. Cesaret ve özgüven taşı olan varisit taşı yeni bir ortama girerken yanınızda bulundurmanız gereken doğal bir taştır. Takı olarak kolaylıkla kullanılabilir. Varisit taşı faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

Kalp çakrasının en önemli taşları arasında yer alır.

Gerginliği atılmasına yardımcı olur.

Uykusuzluk sorunlarına iyi gelir.

Kullanan kişilere cesaret aşılar.

Karın şişliği gibi sorunlara iyi gelir.

Sinir sistemi üzerinde son derece olumlu etkileri vardır.

Umudun artmasına yardımcı bir taştır.

Mide hastalıklarına karşı çok iyi gelen bir taş türüdür.

Kişilerin stres altında kaldığında cesaret bulabildiği önemli bir doğal taştır. Bu taşı kolye, tespih, yüzük gibi aksesuarlar içerisinde kullanabilirsiniz.

Gerçek Varisit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek varisit taşını anlamanın iki farklı yolu vardır. Birincisi sıcaklık ikincisi de ısıtma yöntemidir. Doğal taşlar genelde oda sıcaklığında soğuk bir yapıdadır. Fakat sahte olan boyanmış taşlar oda sıcaklığında sıcak olurlar. Bir diğer yöntem olan ısıtma yönteminde ise taşı ısıya maruz bırakmanız gerekir. Bu şekilde taşın yapay mı gerçek mi olduğu anlaşılabilir.

Varisit Taşı Nasıl Temizlenir?

Varisit taşının temizlenmesinde belli başlı uygulamalar bulunur. Taşı düzenli olarak temizlerseniz bu taşın etkilerinden daha iyi bir şekilde yararlanabilirsiniz. Temizlemek için akan su altında 5 dakika tutmanız yeterli olur. Aynı zamanda tütsüleme yardımıyla da taşı temizlemek mümkündür. Güneş ışığında temizlenebilir ya da tuz lambasının yanına bırakabilirsiniz.