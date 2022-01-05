Yıldız Taşı Faydaları: Yıldız Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Yarı değerli bir taş olarak kabul edilir ve mücevher yapımında yararlanılır. Aslında temel olarak bir taş değildir, çünkü yapaydır. Yıldız taşının kökeni 1600'lü yılların İtalya'sına dayanır. Özellikle İtalyan rahipler tarafından simya çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldığı bilinmektedir. Görünüşü itibariyle berrak ve şeffaf bir kristaldir. Doğal taşların büyüleyici ışıltısından ilham alınarak yapılmıştır. Ancak yapay olmasına rağmen, insan sağlığı açısından birtakım faydaları vardır. Yıldız taşına, özel olarak Çinliler rağbet göstermekte ve üretmektedir. İyileştirici enerjisi, estetik ve zarif duruşu nedeniyle sadece Çin'de değil, tüm dünyada da aranılan bir kristaldir. Her renginin kendine ait bir enerjisi vardır. Yıldız taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Ruhsal ve fiziksel enerjiyi yükselten ve sağlıklı kılan Yıldız taşı özellikleri arasında birbirinden farklı yönler vardır.
Enerji dolu olmayı, hayata pozitif bakmayı ve özgüvenli olmayı sağlar. Bu duygular ile sizi taçlandırırken, hedefinize odaklanmaya ve başarıya ulaşmaya yardımcı olur. Hayatınızdaki zor zamanlarda manevi olarak güçlü hissetmenizi destekler. Kaygıları ve korkuları yenmek için faydalıdır. Şifalı etkileri bulunur ve özellikle tiroid gibi boğaz bölgesinde meydana gelen hastalıkların tedavisinde etkilidir. Cömertlik duygusunu geliştirir, utangaçlıktan kurtulmaya yardımcı olur. Dikkat dağınıklığına karşı etkilidir. İnancı güçlendirir, ruh halindeki gelgitlerin üstesinden gelmeyi sağlar.
Göz alıcı canlı ve değişik renkleri olan Yıldız taşı anlamı bakımından, hırsı, tutkuyu, enerjiyi ve cesareti çağrıştırır. Doğada bulunmayan ve yapay olan bu kristal, verdiği manevi faydalar bakımından diğerleri ile eşdeğerdir. Üstün fikirleri hayata geçirmek için gerekli olan gücü temsil eder.
İlham vericidir, aynı zamanda yaratıcılık ile neredeyse eş anlamlıdır. Sıcak tonlardaki taşlar, renklerinden dolayı güneş, gün batımı ve yaz ayları ile ilişkilidir. Astrolojik bakımdan toprak ve ateş burçları elementleri ile bağlantılıdır. Bu burçlar tarafından kullanılması yararlı olabilir.
Aksesuar yapımında sıkça yararlanılan Yıldız taşının, tıpkı diğerleri gibi sahteleri mevcuttur. İmitasyon olanlarını tercih etmek istemeyenler için birkaç basit yöntem ile gerçek olup olmadığı anlaşılabilir. Sahteleri genellikle ucuz taşların boyanması ile elde edilir. Aseton veya tineri pamuğa dökerek taşı silin, eğer gerçek değil ise, yüzeydeki boya pamuğa geçecektir.
Ayrıca taşlar sayı bakımından çok ise içlerinden birini kırabilirsiniz. Eğer iç katmanı ile yüzeyi aynı görünümü veriyorsa gerçektir. Farklılık söz konusu ise o zaman imitasyondur. Kırmak istemiyorsanız, şifalı taş satışı yapan bilirkişilere ve mücevhercilere danışabilirsiniz.
Bu kristal insan yapımıdır, ancak temizlik açısından tıpkı doğal şifalı taşlar gibi özenli bakım gerektirir. Yüksek titreşimli enerjiye sahiptir ve negatif enerjilerin etkilerini kısıtlar. İyi ve neşeli hissetmenizi, olaylara pozitif açıdan bakmanıza yardımcı olur. Tüm bu işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için temiz olması gerekir. Bu anlamda kristali düzenli bir şekilde aksatmadan temizlemelisiniz.
Negatif enerjileri içinde hapsettiğinden dolayı bir süre ılık su içinde bekletin. Bu hem taşı deşarj eder, hem de kirlerin kolay çıkmasını sağlar. Daha sonra yumuşak dokulu bir bez yardımıyla suyun içerisinde ovalayarak yıkayabilirsiniz. Sabun veya farklı bir temizlik ürünü kullanmanıza gerek kalmadan bu yöntem yeterli olacaktır.