Agat Taşının Faydaları Nelerdir? Agat Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Agat taşı anlamı ölümsüz taştır. Aynı zamanda Yemen taşı olarak da bilinen bir taş türüdür. Doğada birçok farklı şekilde bulunan bu taş türü kırmızı, beyaz, yeşil, kahverengi, gri gibi renklerde çıkarılabilir. Türkiye'de en fazla çıkarıldığı yer ise Karadeniz Bölgesi'dir. Doğal süreçler sonrasında yer altı mağaralarında meydana gelen bir taş türüdür. Magmaların sıkışmasından ve yapılar üzerinde kalıntı bırakmasından sonra oluşum süreci başlar. Agat taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Agat Taşı Ne İşe Yarar?

Agat taşı özellikleri bakımından özel ve değerli taşlar arasında yer alır. Gözleri kamaştıran bu güzel taş türü günümüzde birçok kadın ve erkek tarafından aksesuar niteliğinde kullanılır. Agat taşı faydaları arasında ise şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Agat taşı kişileri ruhsal açıdan koruyan bir taştır.

Kalp rahatsızlıklarının engellenmesine yardımcı olur.

Ağrıları azaltan bu taş kişilerin sosyalleşmesine destek verir.

İnsanları negatif enerjiden korur.

Cilt rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur.

Taşıyan kişileri olumsuzluklardan korur.

İnsanları nazara karşı korur.

Uykusuzluk ve karabasan gibi sorunlara iyi gelen bir yapısı vardır.

Akıl ve mantık gücünün gelişmesine yardımcı olur.

Bedenin gerginliğini alır ve rahatlama sağlar.

Çevre ile uyum sağlamanıza yardımcı olur.

Bu taş türü tansiyonu dengelemede son derece destekleyici bir yapıya sahiptir. Taşıyan kişilerin cilt problemlerine karşı da son derece iyi gelir.

Gerçek Agat Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek agat taşını sahtesinden ayırmak bazen zor olabiliyor. Acemi kişiler ilk bakışta bu taşın gerçekliğini anlayamasalar da çeşitli yöntemleri kullanarak taş hakkında gerekli bilgileri edinebilirler. Sahte agat taşı genelde boyalı olan taşlardır. Bu taşların boyalı olması ısı karşısında kendini ele vermesine neden olur. Yoğun ısıya maruz kalan sahte agat taşı üzerindeki boyalar akmaya başlar. Bunun yanında taşın bir kısmını kırdığınızda iç kısımdaki renklerle dış kısımdaki renklerin de aynı olmaması taşın sahte olduğunu gösterir.

Agat Taşı Nasıl Temizlenir?

Agat taşını temizlemek için su altında 1 saat bekletmek gerekir. Ancak suyun akan su olmasına dikkat etmelisiniz. Suyun arındırıcı özelliği taşın enerjisini tazelemesi açısından önemlidir. Su altında bekletildikten sonra yumuşak bir havlu ile kurulayarak yeniden kullanabilirsiniz.