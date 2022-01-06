Amazonit Taşı Faydaları: Amazonit Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Zarif ve şık görüntüsü nedeniyle günümüzde takı tasarımlarında ve ev aksesuarlarında tercih edilmektedir. Estetik bir taş olmaktan fazlasıdır, şifalı olması nedeniyle insan sağlığına yararlıdır. Amazonit bulunan ülkeler arasında başlıca, Avustralya, Amerika, Brezilya, Hindistan ve Madagaskar yer almaktadır. Dünyada Jade olarak da bilinir, soluk yeşil renkli bir silikattır. Bazılarının üzerinde beyaz çizgiler mevcuttur. Opak yeşil, mavi-yeşil (turkuaz) ve sarı-yeşil en çok bulunanlardır. Amazonit'e dair ilginç bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Amazonit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Amazonit yarı değerlidir ve 'Amazon taşı' olarak da bilinir.

Saydam ve opak olmak üzere her iki formda oluşur, renk skalasına mavi ve yeşil hakimdir.

Aralarındaki benzerlikten dolayı, Nefrit ve Jadeite ile karıştırılır.

Yapısında yer alan kurşun oranı, Amazonit'in rengini belirler.

Sertlik bakımından orta seviyededir. Mohs ölçeğinde 6 ve üzerinde olabilir.

Takı yapımında sıklıkla kullanılır, kolye, kol düğmesi, küpe, bilezik ve broş için ideal bir seçimdir.

Genellikle, prizmatik Kuvars kristalleri, Kleavelandit ve Turmalin gibi taşlar ile birlikte oluşur.

Bir feldispat minerali olduğundan dolayı kimyasal formülünde, sodyum, baryum ve kalsiyum içerir.

Şeffaf, yarı şeffaf, opaktır ve yüzeyinde mikro desenler yer alır.

Potasyum bakımından çok zengindir.

Amazonit Taşı Ne İşe Yarar?

Amazonitin güçlü şifalı özellikleri vardır. Özellikle Hindular çoğunlukla, kalp hastalıkları ve boğaz çakralarını iyileştirdiğini düşünürek faydalanmaktadır. Eski çağlarda Güney Amerika'da, şifalı ve koruyucu olduğu bilinirdi. Bundan dolayı, efsanevi Amazon savaşçılarının kalkanlarını süslemiş ve kötülüklerden koruduğuna inanıldığı için kullanılmıştır. Yaraları çabuk iyileştirdiği bilinir. Hücreleri yenileme özelliği olduğu için, bugün hala Amazonit' ten yararlanılmaktadır.

Amazonit Taşı Faydaları Nelerdir?

Boğaz çakrası ile bağlantılı olduğundan dolayı Tiroid rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kemiklerin güçlü olmasını sağlayan kalsiyum açısından zengindir. Vücudun kalsiyumu daha iyi tutmasına destek olur.

Sivilce ve akne gibi cilt problemlerine karşı etkilidir. Hücreleri yeniler, yaşlılık belirtilerinin azalmasını sağlar.

Huzurlu olmaya yardımcıdır, endişeden ve olumsuz düşüncelerden uzak tutmaya çalışan enerjiler yayar.

Kişinin kendini sevmesini ve değerinin farkına varmasını sağlar. Özgüveni geliştirmeye destek olur.

Geçmişte yaşanan travmalar ile başa çıkmayı kolaylaştırır. Psikolojik açıdan iyi hissettirir. Depresyonun getirdiği negatif enerjiyi ortadan kaldırmada başarılıdır.

Sevgi dolu, güvenilir ve cömert olmayı teşvik eder.

Kullanıcısının, şans, bolluk ve başarıyı bir mıknatıs gibi çekmesine yardımcı olur.

Sinir sistemini kontrol eder, öfke patlamalarının önüne geçmeye çalışır.

Alkolizm tedavisinde iyi sonuç almayı sağlar.

Amazonit Taşı Anlamı Nedir?

Amazonit, iletişim, barış, huzur ve uyumluluk taşıdır. Gerginliği azaltan sakinleştirici bir güçtür. Bulunduğu ortama pozitif enerji dalgaları saçar. Kişiler arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve yanlış anlaşılmalardan doğan düşmanlık duygularının oluşmasını engellediği için 'barışın gücünü' temsil eder. İçten ve dürüstçe konuşmayı teşvik eder. Bu anlamda hakikat ile sembolize edilir. Astrolojik açıdan Başak burcu ile ilişkilendirilir. Onlar tarafından kullanılması, şans ve başarı getirir. Aynı zamanda ilham vericidir ve yaratıcılığı geliştirir. Düşünceleri özgürce ifade etmeyi temsil eder, bu açıdan politikacıların ve avukatların kullanması faydalıdır.

Gerçek Amazonit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Amazonit taşının sahte olup olmadığını anlamak için parlaklığına dikkat etmeniz gerekir. Cam gibi dikkat çekici bir ışıltıya sahip olmalıdır. Eğer bu şekilde görünmüyorsa, sahte bir Amazonit söz konusu olabilir. Şeffaf bir türü ise o halde berraklığına bakmalısınız. Net olmayan, bulanık bir görüntüsü varsa muhtemelen gerçek değildir. Ayrıca yarı değerli olduğu için fiyat bakımından sahtelerine göre maliyeti fazladır. Şaşırtıcı bir şekilde fiyatı düşük ise gerçek olma ihtimali azdır.

Amazonit Taşı Nasıl Temizlenir?

Bu taştan maksimum verim alabilmek için, düzenli olarak haftada bir kere yıkanması gerekir. Son derece basit bir işlemle temizlenebilir. Bir kap dolusu ılık suyun altında ovalayarak yıkayabilirsiniz. Nemli kalmaması önemlidir, bu yüzden yıkadıktan sonra yaklaşık bir buçuk saat güneş ışığı altında kurumaya bırakmalısınız. Aralıklarla deşarj olmaya ihtiyacı olan bu taşın, yanında nane bulundurmalısınız. Bu sayede içinde biriken bütün negatif enerjiden kurtularak daha iyi çalışır.