Amber Taşının Faydaları Nelerdir? Amber Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Oluşumunda ilk evresi ağaç reçinesi olan amber taşının oluşumu milyonlarca yılda gerçekleşir. Fosilleşme süreci sırasında tamamen sertleşen reçine zamanla kopale dönüşür ve bu da daha sonra amber taşını meydana getirir. Dünya üzerinde bulunan en yaşlı kehribar taşı yaklaşık olarak 345 yaşındadır. Amber taşı anlamı taşın oluşum evresi ile yakından ilgilidir. Bir ağaç reçinesinin yüzyıllar içerisinde fosilleşmesi sonrasında meydana gelen bir taş türüdür. Kırmızımsı ve sarımsı renkleri ile oldukça cezbeden bir görünümü vardır. Amber taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Amber Taşı Ne İşe Yarar?

Birçok iyileştiricisi etkisi olan amber taşı faydaları oldukça fazla doğal taşlar arasında yer alır. Uzmanlar bu taşın etkileri konusunda birçok önemli tavsiyede bulunmaktadır. Amber taşının kişilere sağladığı faydalar arasında şunlardan bahsetmek mümkündür:

Vücut ağrılarına iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar.

Amber taşından yapılan bir kolye kullandığınızda boğaz enfeksiyonlarından daha iyi korunursunuz.

Migren ve diş ağrılarında oldukça destekleyicidir.

Sakinleştiren bir yapısı vardır.

Kalp krizi riskini azaltır ve kalbi rahatlatır.

Duygusal travmalardan sizi korur.

Pozitif bir enerji verir.

Amber taşı özellikleri dikkate alındığında kişiler üzerinde olumlu birçok etkisi olduğu söylenebilir. Özellikle astım ve bronşit hastalarının mutlaka kullanması gereken bir taş türüdür. Sol avuç içerisinde kullanıldığında bedendeki negatif elektriğin boşaltılmasında yüksek bir etkisi bulunur.

Gerçek Amber Taşı Nasıl Anlaşılır?

Amber taşının sahtesi ile karşılaştığınızda bu taşın sahte olduğunu görünümünden kolaylıkla anlayabilirsiniz. Eğer sahte bir taş ise üzerinde boya olması muhtemeldir. Boyası da zamanla güneş altında kaldığında solmaya uğrar. Aynı zamanda taşı ısıtırsanız üzerindeki boya da akabilir. Taşı kırdığınızda içindeki ve dışındaki renk aynı değilse muhtemelen taşınız sahtedir.

Amber Taşı Nasıl Temizlenir?

Amber taşı düzenli olarak temizlediğinizde etkisini de sürekli olarak görebilirsiniz. Bu taşı su altında 5 dakika boyunca yıkamak taşın etkisini yitirmemesini sağlar. Bir diğer temizleme şekli de taşın tuzlu su içerisinde 10 dakika boyunca bekletilmesini sağlamaktır. Sirkeli bir suya batırdığınız yumuşak bir bezle ya da pamuk ile rahatlıkla amber taşınızı temizleyerek yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz.