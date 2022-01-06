Aventurin Taşı Faydaları Nelerdir? Aventurin Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Aventurin taşı yeşil rengi ile hoş bir görüntüye sahiptir. Yıldız taşı olarak adlandırılan bu şans taşı hem kişisel aksesuar hem de ev aksesuarı olarak günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır.

Aventurin taşı faydaları nelerdir?

Aventurin taşı canlılığı ve gücü temsil eden bir taş olduğu için taşıyan kişilerin üzerinde de olumlu etki yaratır.

Depresyon gibi ruhsal bunalımlarda kişinin süreci daha iyi ve kolay atlatmasını sağlar.

Elektromanyetik kirliliği ortadan kaldırır, radyasyonun etkisini azaltır.

Aventurin taşının kalp sağlığına olumlu etkileri vardır.

Kişinin pozitif hissetmesine katkı sağlar.

Şans taşı olarak da adlandırılır. Kişiye uğur getirdiğine inanılır.

Yorgun gözleri dinlendirmeye yardımcı olur. Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Öfke durumlarında kişinin öfkesini kontrol etmesine yardımcı olur.

Sakinlik ve huzur verir.

Aventurin taşı özellikleri nelerdir?

Aventurin taşının ait olduğu element topraktır.

Rengine bağlı olarak çakrası değişebilir.

Ait olduğu burçlar Koç ve Aslan burçlarıdır.

Yeşil, sarı, mavi, turuncu ve gri olmak üzere farklı renkleri bulunmaktadır.

Mohs sertliği 7'dir.

Altıgen bir görüntüsü vardır.

Değerli taş olduğu için kolye, yüzük, bileklik, halhal gibi kişisel eşyaların yanı sıra ev eşyalarında da kullanılır.

Aventurin taşı ne işe yarar?

Aventurin taşı ruhsal denge sağlayıcı bir taştır. Bu yüzden kişilerin sıkıntılı, öfkeli ve mutsuz olduğu durumlarda kullanılır. Özellikle kişiler kalbine yakın bir noktada aventurin taşını kullandığında, taşın rahatlama hissi sağladığına inanılır.

Aventurin taşı nasıl temizlenir?

Kuvars taşların temizliği ve bakımı kullanım için çok faydalıdır. Kuvars grubunda olan doğal taşların negatif enerjiyi çektiği bilinir. Bu yüzden belirli dönemlerde bu taşların topraklanması gerekmektedir. Aventurin taşının da belirli periyotlar ile temizlenmesi gerekir. Bu taşın temizlenmesi ve bakımı ise oldukça basittir. En etkili ve kolay temizleme yöntemi aventurin taşının toprakta bir gün boyunca gömülü bir şekilde bekletilmesidir.

Aventurin taşı gözenekli ya da gözeneksiz yapıda olabilir. Gözeneksiz olan yapıdaki taşlar toprakta bekletilebilir. Gözenekli olan aventurin taşlarının temizliği ise suda yapılmalıdır. Temiz bir su içerisinde bir gün bekleterek arınma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra güneşte bekleterek de aventurin taşının temizliği yapılabilir.

Aventurin taşı anlamı nedir?

Aventurin taşı genel olarak yeşil ve tonlarında olan bir taştır. Yıldız taşı olarak da adlandırılan bu taşın en büyük özelliği şans taşı olmasıdır. Kişilere mutluluk ve huzur verir. Bu yüzden kendini mutlu etmek isteyen kişiler aventurin taşını kalplerine yakın bir noktada taşıyabilir. Bu taşın hem pürüzlü hem de pürüzsüz yapıda olanları bulunur. Pürüzlü yapıda olan taşların cilde temas etmemesi önerilir. Pürüzlü yapıları cildi çizebilir. Pürüzsüz yapıda olan aventurin taşlarını ise göğüs bölgesine sürebilirsiniz. Masaj yapma sırasında da aventurin taşı vücut üzerine konulabilir.