Ay Taşı Faydaları Nelerdir? Ay Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Dünyada bazı taşlar sağladığı fayda ve enerji akımının yanı sıra değerli olmaları ile de ön plana çıkar. Ay taşı da bunlardan biridir. İnsan sağlığına fayda sağlamanın yanı sıra maddi açıdan da değerli bir taştır. Kişisel aksesuarların yapımında sıklıkla kullanılan bu taşın bilinmeyen pek çok özelliği bulunmaktadır. Peki Ay taşı nedir ve nasıl kullanılır. Merak edilen soruların cevapları yazımızda sizleri bekliyor.

Ay taşının faydaları nelerdir?

Duygusal açıdan pozitif katkı sağlayan ay taşı, duyguları kontrol etme sürecinde oldukça faydalı bir taştır.

Kadınlarda üreme döneminde horman dengesini sağlar. Hamile kalmak isteyen kadınlar tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir.

Doğum sürecindeki sancıları azalttığı bilinmektedir.

Menopoz gibi ağır geçen dönemlerin daha rahat atlatılmasında yardımcı olur.

Kişilerin sinirli ya da gergin oldukları zamanda yatışmalarına yardımcı olur.

Şefkat duygusunun yükselmesine yol açar.

Gün içerisinde gerçekleşen olaylara daha pozitif yaklaşılmasında yardımcı olur.

Sezgilerin güçlenmesini sağlar.

Lenf sistemi için faydalı bir taştır.

Uykusuzluk problemleri yaşayan için kullanılması önerilir.

Obeziteye karşı direnç sağlar.

Zihinsel fonksiyonların daha hızlı çalışmasına katkı sunar.

Toksinlerin vücuttan daha kolay atılmasını sağlar.

Ay taşının özellikleri nelerdir?

Ay taşı aynı zamanda gök taşı olarak da bilinir. Bu taş güneş ışığına karşı tutulduğunda mavi renge bürünebilir. Sertlik derecesi 6'dır, bu yüzden narin yapılır doğal taşlar arasında yer alır. Hafif darbelerde kırılma ya da çatlama meydana gelebilir. Ay taşı değerli bir taş olduğu için kuyumculuk ve mücevherat sektöründe de kullanılır. Bunu yanı sıra ev eşyalarında da yer alır.

Ay taşı ne işe yarar?

Ay taşı hem fiziksel sorun yaşayanlar hem de ruhsal sorun yaşayanlar tarafından kullanılan bir doğal taştır.

Ay taşının anlamı nedir?

Ay taşı İngilizce moon stone anlamına gelmektedir. Türkçede ise bu taşa gök taşı adı da verilmektedir. Yer altı madenleri arasında en değerli olan taşlardan biridir. Beyaz ve şeffaf renkte yoğun olarak bulunur ancak güneşe tutulduğunda gökyüzü mavisi ve turuncu rengini alabilir. Ay taşı kıymetli bir taştır. Dünyanın pek çok yerinde çıkartılabilen bu taşın en çok rastlanıldığı yerler Brezilya, Tanzanya ve Madagaskar'dır.

Gerçek Ay taşı nasıl anlaşılır?

Doğal taşların değerli olanları yüksek fiyatlar ile bulunduğu için kimi kişiler tarafından imitasyonları satılabilir. Bu yüzden ay taşı almak istediğinizde basit yöntemler ile taşın doğal ve gerçek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ay taşını en basit şekilde ışığa yan tutarak test edebilirsiniz. Orijinal bir ay taşı ışığa tutulduğunda içinde mor bir ışık yansıması bulunur.

Ay taşı nasıl temizlenir?

Ay taşını belirli dönemlerde arındırmak gerekmektedir. Bunun için soğuk suyun altında 4 ya da 5 dakika boyunca yıkayabilirsiniz. Bunun yanı sıra su dolu bir kabın içerisine ay taşını geceden bekletmeniz de temizlenmesi için yeterli olacaktır.