Beyaz Kuvars Taşının Faydaları Nelerdir? Beyaz Kuvars Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Negatif enerjiyi çeken beyaz kuvars taşı özellikleri bakımından doğal taşlar arasında önemli bir yere sahiptir. Helezonik spiralli kristal forma sahip olan bu taş türü oldukça şifalı bir yapıdadır. Enerjiyi toplar ve tutar. Gereken durumlarda insanlara topladığı olumlu enerjileri aktarır. Ancak taşın doğal ve gerçek olması faydasından yararlanabilmek için büyük bir önem taşır. Kuvars taşını elinizde tutarsanız biyomanyetik alanınızı ikiye katlama şansı bulabilirsiniz. Beyaz kuvars taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Beyaz Kuvars Taşı Ne İşe Yarar?

Beyaz kuvars taşı anlamı ve özellikleri her daim ilgi çeken konular arasında yer alır. Bu taşın faydaları oldukça fazla olmakla birlikte kullanıcı sayısı da çoktur. Beyaz kuvars taşı oksijen ve silikon bileşenlerinden meydana gelir. Tedavi edici taşlar arasında önemli bir yere sahiptir. Birçok önemli taş ile aynı ailede yer alan beyaz kuvars taşının kullanım alanı da son derece geniştir. Beyaz kuvars taşı faydaları arasında ise şunlardan bahsedilebilir:

Duyguları dengelemede etkilidir.

Beyin fonksiyonlarının olumlu bir şekilde uyarılmasına yardımcı olur.

Güç ve canlılık kaybını önleyerek zinde hissetmenize yardımcı olur.

Zihinsel olarak konsantre olmanıza yardımcı olur.

Tene temas ettirdiğinizde negatif enerjilerden korur.

Baş ağrılarını hafifleten yapısı vardır.

Gözler için çok sağlıklı bir taş türüdür.

Beyaz kuvars taşı takı olarak ya da evinizde doğal formunda bir aksesuar olarak kullanabileceğiniz bir taş türüdür.

Gerçek Beyaz Kuvars Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek kuvars taşını anlamak için cam yüzeyi üzerinde bir test yapabilirsiniz. Taş eğer bir cam üzerini çiziyor ise taş hem kalitelidir hem de orijinal demektir. Özellikle dumanlı kuvars taşlarında cam çizme deneyi taşın orijinalliği hakkında kesin sonuçlar verir.

Beyaz Kuvars Taşı Nasıl Temizlenir?

Beyaz kuvars taşı temizliğinde dikkat edilmesi gereken detaylar bulunur. Bu taşları arındırmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Taşı akan bir suyun altında 5 dakika tutmak arındırılmasında etkilidir.

Deniz suyunda ya da deniz tuzu ile hazırlanan su içerisinde 10 dakika bekletebilirsiniz.

Tütsü yardımı ile temizlemek mümkündür.

Güneş ışığı altında arındırılmasını sağlamak mümkündür.

Selenit taşının ya da tuz lambasının yanına bırakarak temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Toprak altında da bir gece bekletmek temizlenmesine yardımcı olur.

Kristal taşınızı belirli periyotlarla temizlemek etkilerinden daha iyi faydalanabilmeniz açısından önem taşır.