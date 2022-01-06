Çakra Taşının Faydaları Nelerdir? Çakra Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Çakra taşları vücuttaki birtakım tıkanıklıkların açılmasında ve daha dengeli bir beden formuna ulaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Enerjinin dengeli yayılmasında bu taşların frekansından oldukça geniş ölçülerde faydalanılır. Çakra taşı özellikleri incelendiğinde bu taşların farklı renklerde olduğu görülebilir. Turuncu, sarı, kırmızı, mor, lacivert, yeşil renk tonlarında olan bu taşlar doğal taş kategorisinde değerlendirilebilir. Her çakra için ise farklı renkte bir taştan yararlanılır. Örnek vermek gerekir ise kalp çakrasının daha iyi şekilde çalışabilmesi için yeşil renkte taş için yeşim ya da aventurin taşlarından yararlanılır. Çakra taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Çakra Taşı Ne İşe Yarar?

Çakra taşları faydaları bakımından zengin işlevselliğe sahiptir. Bu taşların renkleri ve türleri birbirinden farklıdır. 7 farklı çakranın daha iyi çalışabilmesi için de her çakraya özgü taş türünden yararlanılır. Bu taşların faydaları arasında şunları saymak mümkündür:

Jasper taşı, özgüven ve cesaretin sembolü bir taştır. Kişiye rahatlık ve güven verir.

Oniks taşı, fiziksel dayanıklılığın artırılmasında etkili bir taştır. Stres üzerinde olumlu etkileri vardır.

Hematit taşı, iç organlar üzerinde olumlu etkileri vardır.

Dumanlı kuvars taşı, sakinlik ve denge veren bir taş türüdür.

Turmalin taşı, depresif düşüncelerin arındırılmasında etkilidir.

Karnelyan taşı, cesaret ve motivasyon için tercih edilir. Geçmiş travmaların giderilmesinde yardımcı bir taş türüdür.

Çakraları çalıştırmada son derece önemli işlevleri olan bu taşlar doğada saf halde bulunur. Çakra taşı anlamı da taşın türüne göre farklılık gösterebilir.

Gerçek Çakra Taşı Nasıl Anlaşılır?

Doğal taşlar çok fazla ilgi gördüğü için bu taşların imitasyonları ile karşılaşmak mümkündür. Ancak sahte bir çakra taşını ayırt etmek oldukça kolaydır. Çünkü sahte taşlar boya kullanılarak yapılır. Üzerinde boya olan taşlar zamanla canlılığını kaybeder ve renkleri daha solgun bir hale gelir. Bunun yanında gerçek çakra taşları her zaman canlılığını uzun süre korur.

Çakra Taşı Nasıl Temizlenir?

Çakra taşının etkisini devam ettirebilmesi içi periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Bu taşları kolayca temizlemek için 24 saat boyunca toprakta bekletmeniz yeterli olacaktır. Bununla birlikte taşlara sizden başka kimsenin temas etmemesine de özen göstermeniz gerekiyor. Kullandıktan sonra toprağa gömerek temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Tütsü ve mum dumanı da temizlenmesine yardımcı olur.