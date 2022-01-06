Ceroit Taşının Faydaları Nelerdir? Ceroit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Ceroit taşı anlamı ilk defa bulunduğu yerin isminden gelir. Bu taş Rusya'da Chara Nehri yakınlarında bulunmuştur. Renk olarak genelde mor olan bu taş içerisinde aynı zamanda beyaz, lila, siyah ve kahverengi renk tonlarını da barındırır. Beyaz kalsit gibi birçok farklı mineralin bir araya gelmesi ile oluşan taş türü faydaları sayesinde çok fazla ilgi çeker. Ceroit taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Ceroit Taşı Ne İşe Yarar?

Ceroit taşı özellikleri incelendiğinde çok fazla faydası olan bir taş olduğu görülebilir. Oldukça farklı bir yapıya sahip olan bu taş türü sağlık açısından önemli faydalar barındırıyor. Ceroit taşı faydaları arasında ise şunlardan bahsedilebilir:

Baş ağrılarının giderilmesinde etkilidir.

İşitme problemlerinin tedavisinde destekleyicidir.

Sinirleri düzenleyen bir yapısı vardır.

Kişilerin yatıştırılmasında yardımcıdır.

Uykusuzluk probleminin giderilmesine yardımcı olur.

Taşıyan kişiye özgüven verir.

Kalp ve zihin sağlığında önemli katkıları vardır.

Birçok faydası olan ceroit taşı günümüzde birçok takı tasarımında da kullanılmaktadır. Eğer ametist taşı ile birlikte kullanırsanız korkularınızdan da arınmanıza yardımcı olacaktır.

Gerçek Ceroit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek ceroit taşı mor ağırlıklı bir renktedir. Eğer elinizde bulunan taşın dış kısmı mor ve farklı renklerin karışımından oluşuyorsa ve bu renkler de taşın içerisinde bulunmuyorsa taş muhtemelen sahtedir. Bu nedenle taşı kırmanız gerekebilir. Ancak kırmadan da gerçek olup olmadığını anlamak mümkün olabilir.

Ceroit Taşı Nasıl Temizlenir?

Kolye ve bileklik gibi takıların yapımında sıklıkla yararlanılan ceroit taşı kolayca temizlenebilir. Bu taş türü sağlam bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de suyun altına tutmak temizlenmesine yardımcı olur dilerseniz suyun altında hafif bir şekilde ovabilirsiniz. Aynı zamanda sirkeli su ile yıkamak da taşın temizlenmesinde son derece önemli etkilere sahiptir. Nemli bir bez ile silmek taşın kolayca temizlenmesinde etkili yöntemlerden biridir.