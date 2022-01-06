Dumanlı Kuvars Taşı Faydaları Nelerdir? Dumanlı Kuvars Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Dumanlı kuvars taşı gerek görünümündeki gizemli grisiyle ve radyasyona karşı verdiği olağanüstü mücadeleyle sıklıkla tercih edilen taşlardan bir tanesidir. Dumanlı kuvars taşı, fiziken olduğu kadar manevi olarak da kişilere iyi gelir ve şifa olur. Bu içeriğimizde sizler için dumanlı kuvars taşını ve faydalarını detaylı bir biçimde inceledik. İyi okumalar.

Dumanlı Kuvars Taşının Faydaları Nelerdir?

Dumanlı kuvars taşı hakkında ilk defa bilgi edinmeye başlayanlar ve dumanlı kuvars taşını ilk defa görmüş olanlar genelde dumanlı kuvars taşı ne işe yarar merak ederler. Sizler için dumanlı kuvars taşının faydalarını maddeler halinde özetledik.

Dumanlı kuvars taşı, genelde güçlü bir iyileştirici olarak bilinir.

Bilhassa el ve ayak rahatsızlıklarında iyileştirici etkiye sahiptir.

Kramplara karşı şifadır.

Uykuyu düzene sokar, kabusları bitirir.

Sinir sistemine olumlu katkı sağlar, sinirleri güçlendirir.

Kişinin güven problemini çözmesine yardımcı olarak yeni deneyimlere karşı pozitif bir tutum takınmasını sağlar.

İletişimdeki bozuklukları önler.

Kullana kişiye moral verir ve bardağın dolu tarafından bakmasını sağlar.

Kişinin anı yaşamasına olanak tanır.

Kötü enerjiyi iyi enerjiye dönüştürmekte etkilidir.

Sinirlerin gergin haline ve panik atak hastalığına iyi gelmesi ile bilinir. Kişiye dinginlik verdiği gibi stresi de büyük oranda azaltır.

Tiroid bezini koruyarak iyileştirir.

Vücudu radyasyona karşı korur ve kemoterapiden sonraki yan etkileri azalttığı bilinir.

Dumanlı Kuvars Taşının Özellikleri Nelerdir?

Dumanlı kuvars taşı binlerce yıldan beri süs, dekoratif nesneler ve dini nesnelerde değerli bir taş olarak yerini almıştır. Çok eski çağlardan beri dumanlı kuvarsın gerginliği azalttığını, panik, korku ve kızgınlığı azaltarak bunların yerini olumlu duygulara bıraktığını, huzur ve mutluluğa eklediğine değinilmiş ve inanılmıştır.

Kuvars sınıfına ait olan bu mineralin sertlik oranı 7'dir. Oluşumu sırasında doğal bir radyasyona maruz kalır ve bunun sonucunda bileşimindeki iyonların dengesi bozulur. Tüm bunlar neticesinde taşın rengi koyulaşır. Dumanlı kuvars maruz kaldığı radyasyon değerine göre opak, şeffaf veya yarı şeffaf hallerde bulunuabilir. Türkiye, Avustralya, Madagaskar, ABD ve Brezilya en başta olmak üzere dünya genelinde dumanlı kuvars taşı çıkartılır.

Dumanlı kuvars taşı enerji sağlayarak bedeni güçlendirebilir ve ayakların yere daha sağlam basmasını sağlayabilir. Taşın etkisi her ne kadar kişiden kişiye değişiklik gösteriyor olsa da, olumlu etkilerin çoğu genelde görülür. Kuvars taşı radyasyon emici özelliğe sahip olduğu için kullanımı özellikle radyasyon bulunan ortamlarda çalışan kişilere ve kemoterapi tedavisi alan kişilere önerilir.

Dumanlı kuvars taşının bir diğer özelliği de kişiye olumlu yönlerini çok kısa zamanda aktarabilmesidir. Kişi dumanlı kuvars taşını avuç içinde 5-10 dakika tuttuğu taktirde kendini bariz bir şekilde daha iyi hissedecektir. Negatif duyguların, biriken öfkenin, agresif ruh halinin ve kıskançlığın yerini huzur ve sükunete bırakacağını söyleyebiliriz.

Aynı zamanda kuvars taşı kişinin ağrıyan bir bölgesine temas ettirilip 5-10 dakika boyunca bekletildiğinde de ağrının geçmesine yardımcı olacak ve zihni boşaltacaktır. Zihne iyi gelen ve kişiye manevi huzur katan kuvars, kişinin mental anlamda çok daha iyiye gitmesini sağlayacaktır.

Dumanlı Kuvars Taşının Anlamı Nedir?

Dumanlı Kuvars taşı, Yay, Başak, Terazi ve Akrep burçlarının taşı olması nedeniyle astrolojik bir anlama da sahiptir. Bu burç sınıflarına ait kişilerin kuvars taşının özelliklerini daha yoğun hissetmeleri beklenir. Fakat yine de kuvars taşı bütün burçlar için şifalı olma özelliğine sahiptir. Yalnızca az önce saydığımız bazı burç grupları bu taştan daha yoğun faydalanırlar.

Gerçek Dumanlı Kuvars Taşı Nasıl Anlaşılır?

Dumanlı kuvars için, yani koyu, yarı saydam ya da gri renkli olan kuvars için cam deneyi ile orijinallik testi yapmak mümkündür. Bu deney oldukça basittir. Eğer ki kuvars maddesi, cam bir yüzeyi belirgin bir kuvvette çizmeyi başarabiliyor ise, o kuvars taşının orijinal olduğu ve kaliteli olduğu aşikardır.

Dumanlı Kuvars Taşı Nasıl Temizlenir?

Dumanlı kuvars taşını temizleme işlemi oldukça basittir. Taşı akan bir suyun altında 5 dakika yıkayabilirsiniz. Aynı şekilde sirkeli suda da bekletebilirsiniz.

En etkili yöntem ise dumanlı kuvars taşını toprağa gömüp 1 gün boyunca bekletmektir.