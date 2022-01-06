Gül Yağının Faydaları Nelerdir? Gül Yağı Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Gül yağı pek çok hastalık için geçmiş zamanlarda ilaç amacı ile kullanılırken günümüzde de çoğu kişi gül yağının faydalarını merak etmektedir. Cilt hastalıkları üzerinde oldukça etkili olduğu bilinen gül yağı Türkiye'de Isparta ilinde yoğun olarak üretilmektedir.

Gül yağı faydaları

Türkiye'de Isparta ilinde her yıl tonlarca gülden gül suyu, sabunu ve yağı üretilir. Geçmiş dönemlerden bu yana cilt hastalıkları üzerinde şifalı olduğu bilinen gül yağının faydaları ise şu şekildedir:

Düzenli kullanımda ciltteki yağı ve kiri arındırarak temizler.

Makyaj temizlemede doğal temizleme yağı olarak kullanılabilir.

Kullanımı düzenli yapıldığında cilde canlılık sağlar. Genç bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Alerjik hastalıkları olan kişilerde iyileşme sağlar.

Açık yaraların ve egzamaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Ciltte meydana gelen kızarıkların geçmesini sağlar.

Gül yağı ne işe yarar?

Ağrı kesici özelliği ile karın bölgesine sürüldüğünde ağrıyı azaltır.

Nefes kokusuna iyi gelir.

Strese karşı aromatik etkiye sahiptir.

Kabızlık sorununa iyi gelir.

Kas ağrılarına, ödem ağrılarına, ayakta ya da bilekte meydana gelen burkulmalara iyi gelir.

Kadınlarda menopoz döneminin ağır etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Alzheimer hastalığının semptomlarında gecikmeye yol açtığı ifade edilir.

Gül yağı nasıl kullanılır?

Gül yağının direkt olarak cilde uygulanması önerilmez. Eğer makyaj temizleme ürünü olarak kullanacaksanız su ile gül yağını incelttikten sonra bir pamuk yardımıyla makyajınızı silebilirsiniz. Bunun yanı sıra vazelin içerisine de 1 çay kaşığı gül yağını dökerek el kremi olarak kullanabilirsiniz. Gül yağı aynı zamanda yüz maskesi olarak da kullanılabilir. Yüz maskesinde gül yağı kullanımında aşağıdaki tarifi gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz:

Malzemeler:

6 damla gül yağı

2 kaşık bal

2 kaşık badem yağı (tatlı badem)

E vitamini yağı (1 damla)

Gül yağı yüz maskesi için yukarıda yer alan malzemeleri karıştırın. Ardından yüzünüze sürerek 15 dakika bekleyin ve ılık su ile yıkayın.

Gül yağının yüze faydaları

Antiseptik özelliği olan gül yağının cilde faydaları ve yüze faydaları en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Gül yağı cilt için çok faydalı ve sağlıklı bir bitkisel yağdır. Düzenli kullanıldığı takdirde cildin kirlerden arınmasına yardımcı olur. Cilt üzerinde egzamaların ya da açık yaraların daha hızlı bir şekilde geçmesini sağlar. Eğer ciltte alerjiye bağlı bir kızarıklık oluşmuş ise gül yağı bu kızarıklığın geçmesini sağlar.

Ferahlatıcı ve hafifletici bir etkisi olduğu için cildin gençleşmesine ve kendini yenilemesine de yardımcı olur. Ancak gül yapı hassas ciltler için farklı alerjik reasksiyonlara yol açabilir. Bu yüzden eğer hassas bir cildiniz var ise gül yağını farklı yağlar ile incelterek kullanabilirsiniz. Gül yağını inceletmek için en uygun yağ ise badem yağıdır. Çünkü badem yağı taşıyıcı bir yağdır.