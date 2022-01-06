Havlit Taşının Faydaları Nelerdir? Havlit Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Havlit ilk olarak 1868'de meşhur kimyager ve jeolog olan Henry How tarafından Windsor, Nova Scotia kasabası civarında keşfedilmiştir. Taşın adı, ünlü kimyagerin soyadından gelir. Başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bulunur. Almanya, Sırbistan, Türkiye bunlardan bazılarıdır. Havlit taşı çoğunlukla diğer taşların taklidi olarak kullanılır, çünkü farklı minerallere benzemesi için çeşitli renklere kolay boyanabilir. Seçkin mücevhercilerde, şifalı taş ticareti yapan dükkanlarda ve bazı kuyumcularda boyalı Havlit satışı çok yaygındır. Orijinal bir Havlit taşı satın almak istiyorsanız, renginin yapay olup olmadığını ve sertlik derecesini kontrol edebilirsiniz. Havlit taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Havlit taşı ile çakralarınızı açabilir, dinginliğe doğru bir adım atabilirsiniz. Engin bilgeliğin ve yoğun sezgilerin merkezi, üçüncü göz çakrasına bağlanabilir.

Sakinlik ve huzur verir. Özellikle mavi Havlit, düşüncelere boğulmuş gergin bir zihni sakinleştirir. İnanılmaz bir gerginlik emicidir. Stres altındayken mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekir.

Havlit Taşı Ne İşe Yarar?

Havlit, meditasyon yaparken zihninizi rahatlatmanızı sağlar. İç sesini susturmayı ve düşüncelerini arındırmayı beceremeyenler için bile meditasyonu mümkün kılabilir. Bu taş meditasyonun daha derin ruhsal gelişim seviyelerine çıkmasına yardımcı olur. Konsantrasyonu artırmak ve odaklanmak için yoga yastığınızın üstüne bir Havlit yerleştirebilirsiniz.Sakinleştirici etkisi, meditasyon ritüelinizin daha etkili olmasını sağlar.

Evinizde ve ofisinizde mutlaka bulundurmanız gerekir. Zihin yorgunluğunu önler, kritik kararlar almayı kolaylaştırır ve stresi azaltır. Bu yüzden işyerinde kullanımı idealdir. Gergin ve zorlu iş günlerinin huzurlu geçmesine olanak tanır. Aynı etkileri eviniz için de sağlayabilir. Sık sık kavga eden aile üyelerinin veya oda arkadaşınızın öfke kontrolüne destek olabilir.

Insomnia gibi uyku problemleri yaşayanlar için bu taş birebirdir. Huzurlu ve rahat bir uyku çekmenize yardım eder.

Havlit Taşı Anlamı Nedir?

Havlit taşı anlamı, huzur, barış, yoğun ilmi düşünce ve öfke kontrolüdür. Sizi huzurlu bir forma sokarak ve ruhunuzu sakinleştirir. Manevi olarak büyümenizi ve olgunlaşmanızı sağlar. Dikkat dağınıklığının ve hiperaktivitenin önüne geçer.Narsisizm, ben merkezcilik ve negatif duygulara geçiş vermeyek, alçak gönüllü olmayı ve paylaşmayı teşvik eder. Gerçek benliğinizi ve iç dünyanızı gözden geçirmenizi yardımcı olur.

Gerçek Havlit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek Havlit taşı nasıl anlaşılır sorusunun cevabı basittir. Bu taşın taklidi genellikle pek bulunmamaktadır. Gözenekli yapısından dolayı kolay boyanabilir ve genellikle kendisi çeşitli değerli taşların taklidi olarak kullanılır. Gerçek Havlit, kirli beyaz renk üzerine siyah ya da gri çizgilere sahip gözenekli bir taştır. Çoğunlukla imitasyon takı yapımında yararlanılır.

Havlit Taşı Nasıl Temizlenir?

Havlit taşı nasıl temizlenir diyorsanız, kolay çizilebilir yapısından dolayı bakımı zordur ve özen ister. Bu taşı keskin kenarlı metal eşyalar ile bir araya getirmemeniz gerekir. Ayrıca tozlar da olumsuz etkiler ve taşınızın çizilmesine neden olur. Havlit temizliği yaparken beyaz sabun, ılık su ve yumuşak bir bezden yararlanabilirsiniz. Yüzey temizleyicileri gibi sert kimyasal kullanımından kaçınmalısınız. Çünkü bu tür ürünler taşın formuna zarar verebilir.