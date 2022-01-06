Hindistan Cevizi Yağının Cilde Faydaları Nelerdir? Hindistan Cevizi Yağı Ciltte Ne İşe Yarar, Nasıl Uygulanır?

Kozmetik ürünlerinin vazgeçilmezi olan Hindistan cevizi yağı, cilt üzerinde mucizevi etkilere sahip olması nedeniyle uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor. Peki, Hindistan cevizi yağı ciltte ne işe yarar?
Hindistan Cevizinin Cilde Faydaları
Hindistan cevizi yağının cilt kuruluğuna iyi gelmesi en bilinen özellikleri arasında yer alıyor. Yüzeysel olarak uygulandığında cilt bariyerleri de onaran Hindistan cevizi yağının, cilt üzerindeki çeşitli faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
- Doğal bir nemlendirici görevi görüyor.
- Cilt üzerindeki pişikleri önlüyor ve iyileştiriyor.
- Hindistan cevizi yağını vücut losyonu olarak kullanabilirsiniz.
- Hindistan cevizi yağının peeling etkisi bulunuyor.
- Ciltteki lekelerin giderilmesine yardımcı oluyor.
- Cilt üzerindeki yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor.
- Cildi besliyor ve vücuttaki çatlaklara karşı önemli rol oynuyor.
- Hindistan cevizi yağı aynı zamanda cilt temizleyici ürün olarak da kullanılabiliyor.
- Cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı oluyor.
- Anti enflamatuar özelliği sayesinde sedef ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarına iyi geliyor.
- Hindistan cevizi yağı gözaltı morluklarını azaltıyor.
- Saçlar için de önemli bir ürün olarak bilinen Hindistan cevizi yağı, saç kırıklarını onarıyor ve saçın nemlenmesinde önemli rol oynuyor.
Hindistan Cevizi Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?
Hindistan cevizi yağını cildinize direkt olarak uygulayabilirsiniz fakat çeşitli kullanım şekilleri de bulunuyor. Peki en etkili sonucu almak için Hindistan cevizi yağı yüze nasıl sürülür?
Hindistan cevizi yağının kullanım şekillerini şu şekilde sıralayabiliriz:
- Kuru cilt tipine sahipseniz, Hindistan cevizi yağını ellerinizle ısıtarak doğrudan cildinize uygulayabilirsiniz.
- Hindistan cevizi yağını, Hindistan cevizi şekeri ile karıştırarak doğal bir peeling elde edebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı haftada 1 ya da 2 defa olacak şekilde kullanarak ölü derilerden arınabilirsiniz.
- Hindistan cevizi yağını vücut losyonu olarak vücudunuza direkt olarak sürebilirsiniz. Dilerseniz bir miktar Hindistan cevizi yağına, jojoba yağı ve sheba yağı ekleyebilir ve istediğiniz bir uçucu yağı da katarak bir karışım elde edebilirsiniz. Bu karışımı bir şişe ya da kavanoz içerisine koyarak buzdolabında soğumaya bırakabilirsiniz. Katılaşan losyonu her duş sonrasında vücudunuza uygulayarak kullanabilirsiniz.
- Bir miktar pamuğu Hindistan cevizi yağına batırarak göz makyajınızı temizleyebilirsiniz.
- Cilt üzerindeki lekeler için lekenin üzerine bir miktar Hindistan cevizi yağını 10 dakika boyunca masaj yaparak uygulamak gerekiyor. Yağın cilt tarafından emilmesi için yaklaşık olarak 1 saat beklemelisiniz. Bu sürenin ardından cildinizi yağdan arındırmalısınız. Etkili bir sonuç için bu işlemi haftada 2 ila 4 kez yapmanız gerekiyor.
- Hindistan cevizi hakkında en çok sorulan sorulardan biri "Hindistan cevizi yağı cildi beyazlatır mı?" Hindistan cevizi yağı doğru kullanıldığında cildi beyazlatıyor. Hindistan cevizi yağının içerisine kahverengi şeker ekleyerek bir karışım elde edebilirsiniz. Bu karışımı yüzünüze çok fazla baskı yapmadan, masaj yaparak uygulamanız gerekiyor. Yaklaşık olarak 20 dakika beklettikten sonra cildinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz.
- Akıllara gelen bir başka soru ise "Hindistan cevizi yağı cildi sıkılaştırır mı?" Cildinizin sıkılaşması için Hindistan cevizi yağını doğrudan ya da pamuk yardımıyla cildinize uygulayabilirsiniz.
- Hindistan cevizi yağını saçınız için de uygulayabilirsiniz. Saçınıza maske olarak uygulayabileceğiniz Hindistan cevizi yağı, saçlarınızın daha canlı görünmesine yardımcı oluyor.