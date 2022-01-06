Keçi Sütünün Faydaları Nelerdir? Keçi Sütü Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?

Etkileri bebeklerden yetişkinlere kadar geniş bir kitleyi kaplayan keçi sütü: kilo kaybına yardımcı olmaya, sindirimi kolaylaştırmaya, kalp sağlığını arttırmaya kadar pek çok konuda fayda sağlıyor. Keçi sütü hakkında bilmeniz gerekenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Keçi Sütünün Faydaları Nelerdir?

Protein, vitamin ve kalsiyum açısından oldukça zengin olan keçi sütü, düşük laktozlu olmasıyla da biliniyor. Bu özelliği sayesinde sindirimi kolay olan keçi sütünün çeşitli faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Bağışıklığı arttırıyor.

Kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Osteoporozun bir diğer adıyla kemik erimesinin önlenmesini sağlıyor.

Anemi tedavisine yardımcı oluyor.

Keçi sütünün içeriğinde yer alan faydalı asitleri, felç, kalp krizi gibi durumların önüne geçilmesini sağlıyor.

Düşük laktozlu olmasından dolayı kolay sindiriliyor.

Keçi sütünün içeriğinde yer alan yüksek çinko, sağlıklı bir cilde kavuşmanıza ve yaraların hızla iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

Astım, migren, mide ülseri, sıklıkla kusma, egzama, kronik katarakt gibi hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılabiliyor.

Metabolizmayı güçlendiriyor.

Zayıflamak isteyen bireyler için yağ yakma ve bağırsakları çalıştırma konusunda yardımcı oluyor.

Stresin azaltılmasını sağlıyor.

Alerjik reaksiyonların önlenmesinde etkili rol oynuyor.

Kolesterolün düşürülmesine yardımcı oluyor.

İltihapların giderilmesini sağlıyor.

Çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimini destekliyor.

Diğer sütlere göre alerjik etkeninin daha düşük olmasıyla biliniyor.

Keçi Sütü Neye İyi Gelir?

Keçi sütünün bilinen faydalarının yanı sıra, pek çok hastalığa da iyi geldiği biliniyor. Peki nedir bu hastalıklar?

Keçi sütünün içeriğinde vitamin ve minerallerin yanı sıra güçlü bileşikler de yer alıyor. Yüksek miktarda esansiyel yağ asitleri ve üronik asit de içeren keçi sütü, doğrudan tüketildiğinde ya da keçi sütünden elde edilen peynir, yoğurt gibi besinlerin düzenli tüketilmesi durumunda kanserle mücadelede önemli rol oynuyor. Uzmanlar düzenli olarak keçi sütü ve keçi sütünden elde edilen ürünlerin tüketiminde kanser riskinin önemli ölçüde düşürüldüğünü söylüyor.

MS hastalığı olarak bilinen, beynin görme, yürüme ve konuşma gibi fonksiyonları üzerinde çeşitli hasara neden olan hastalığın bilinen kesin bir tedavisi bulunmuyor. Henüz kanıtlanmış bir bilgisi olmamasına rağmen bu hastalığa karşı her gün tüketilen keçi sütünün mucizevi bir şekilde fayda sağladığı biliniyor.

Keçi sütünün içerisinde yer alan vitamin, mineral ve kalsiyum sayesinde obezite, prostat, kalp ve göğüs hastalığı gibi pek çok hastalığın tedavisinde önemli rol oynuyor.

Keçi Sütünün Bebeklere Faydaları Nelerdir?

Keçi sütünün faydaları bebeklere kadar uzanıyor. Özellikle anne sütüne en yakın olması sayesinde tercih edilen keçi sütü, bebeklere birçok fayda sağlıyor. Peki, keçi sütü bebeklere ne zaman verilir?

Keçi sütü özellikle 1 yaş sonrasında tamamlayıcı bir gıda olarak bebeklere veriliyor. Uzmanların önerisine göre keçi sütünü bebeklere verilirken sulandırmak gerekiyor.

Bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendiren keçi sütü aynı zamanda bebek egzaması ve iltihaplarına da iyi geliyor. Yine de keçi sütü kullanımından önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerekiyor çünkü her üründe olabileceği gibi keçi sütünde de alerji yaşanması söz konusu olabiliyor.

Keçi Sütünün Cilde Faydaları Nelerdir?

Keçi sütünün içeriğinde yer alan A vitamini, cildin yenilenmesine yardımcı olarak sivilce ve akne oluşumunu engelliyor. Aynı zamanda alerjilerin giderilmesine de yardımcı olan keçi sütü, cilt üzerinde oluşan enfeksiyonların temizlenmesini sağlıyor.