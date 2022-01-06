Krizopras Taşı Faydaları: Gerçek Krizopras Taşı Nasıl Anlaşılır, Krizopras Taşı Nasıl Temizlenir?

Kalsedon kuvars grubu taşları arasında en değerlilerinden biri olarak kabul edilen krizopras, Venüs taşı olarak da bilinmektedir. Büyük Sezar'ın sevdiği taş olduğu iddia edilen krizopras, rahatlatıcı etkisi ve dekoratif şıklığıyla hayatın içinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Krizopras Taşı Faydaları Nelerdir?

Krizopras taşı, farklı fonksiyonları yerine getirmek amacıyla tercih edilebilmektedir. Bu fonksiyonlarının bir bölümünü hastalıklar oluşturmaktadır. Uyku bozuklukları, yüksek tansiyonla mücadele, cinsel hastalık durumları, karaciğer fonksiyon bozukları ve sindirim sistemi hastalıklarında kullanılabilmektedir. Aynı zamanda C vitamini emilimini ve doğurganlığı artırma amaçlı da tercih edilebilmektedir. Bunun yanı sıra geçmişte göz hastalıklarının tedavisinde ve bağışıklık sistemini güçlendirmede de kullanılmıştır.

Krizopras Taşı Özellikleri Nelerdir?

Krizopras taşı, enerji ile özdeşmiş bir taş türüdür. Yüksek enerjisi sayesinde insanların yaşam içerisinde aktif olabilmelerini ve yaşamın dinamiklerine hâkim olabilmelerine katkı sağlar. Yaşam içerisinde ilişkileri kötü etkileyen açgözlülük, aşırı ego, bencillik, dengesizlik, sinirlilik gibi kişilik özelliklerinden uzak tutmaya elverişlidir. Bunlara karşılık hayal gücünü, mutluluğu, çok yönlü bakış açısını öne çıkarır. Bilinç dengesini sağlamaya da katkı sunabilen taş aynı zamanda kalp çakrasını açmayı da mümkün kılabilmektedir.

Krizopras Taşı Ne İşe Yarar?

Geçmiş dönemlerde şapelleri, sarayları, dini binaları süslemek amacıyla kullanılan taş bugün rutin yaşam içerisinde şık aksesuar tasarımında kullanılmaktadır. Bilezik, broş, kolye, küpe aksesuarlarda şıklığı özgün görünümüyle destekleyebilmektedir. Bunların yanı da değişken mücevherle birlikte de kullanılabilen taş, genellikle takılara ek olarak kullanılarak dış dünyaya iyi enerji yaymak amaçlı kullanılmaktadır. Bu sayede rutin yaşamda zihni güçlendirerek verimli performansı destekler.

Krizopras Taşı Anlamı Nedir?

"Krizopras" Yunanca kökenli bir kelimedir. Chrys ve prase sözcüklerinin birleşmesi sonucu taşın bugünkü anlamı ortaya çıkmıştır. Türkçe anlamı antın pırasa veya sarı pırasa olan bu taş, Türkçe'de kalıplaşmış olarak kullanılmaktadır. Krizopras'ın geçmiş çağlarda yaygın kullanılan anlamı ise "Venüs taşı" olarak bilinmektedir. Roma mitolojisindeki aşk tanrıçası Venüs'ün yanında ayırmadığı bir taş olduğu için bu ismi alır. Taşı yanından ayırmayan bir diğer isim tarihteki büyük komutanlardan biri olan Büyük İskender'dir. Savaşlarda bu taşı yanından ayırmadığı, taşı kaybettikten sonra savaş kazanamadığı bilinmektedir. Bu açılardan taşa geçmiş dönemlerde aşk, güç anlamları yüklenmiştir.

Gerçek Krizopras Taşı Nasıl Anlaşılır?

Krizopras taşı sarımsı yeşil renge sahiptir. Şeffaf, opak görünümü yansıtır. Özgül ağırlığı 2,59 ile 2,61 arasında seyreder. Kırılma indeksi 1,530 ile 1,543 arasında değişebilmektedir. Sertliği 6,5 ile 7 arasında değişen atış, uzun ömürlü kullanıma açıktır. Kimyasal yapısında silisyum, oksijen, nikel, magnesyum ve kalsedon olmak üzere çeşitli elementler bir arada yer almaktadır. Bu temel özelliklerle veya detaylı inceleme yöntemlerine başvurarak taşın gerçekliği tespit edilebilmektedir

Krizopras Taşı Nasıl Temizlenir?

Krizopras taşı; has ve doğal yapısını sürdürebilmek amacıyla özenli bakım ve temizliğe gereksinim duyar. Yumuşak bir fırça veya sünger vasıtasıyla temizliği gerçekleştirilmelidir. Ilık bir su ve doğal üretim bir sabun temizlik sırasında kullanılabilmektedir. Kimyasal yapısının bozulmaması amacıyla temizlik sırasında deterjana yer verilmemelidir. Taşın yapısının bozulmaması için genellikle güneş ışığından uzakta, kapalı ortamda tutulması tavsiye edilmektedir. Gerek temizlik sırasında gerekse rutin kullanımda mümkün olduğunca bu unsurlara dikkat ederek taşın uzun ömürlü kullanımı mümkün olabilmektedir.