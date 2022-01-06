Labradorit Taşının Faydaları Nelerdir? Labradorit Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Labradorit, ilk olarak Moravya misyonerleri tarafından 18. yüzyılda keşfedilmiştir. Daha sonra onlar tarafından Avrupa pazarına getirilerek ticaretine başlanmıştır. İlk olarak Kanada'da ortaya çıkmış olmasına rağmen Labradorit, dünyanın farklı bölgelerinde bulunur. Meksika, Rusya ve Finlandiya bunlardan bazılarıdır. Keşfedildiği tarihten bu yana Labradorit kristali, mücevher yapımında ve şifalı taş ticareti için çok aranan bir taş haline gelmiştir. Takı yapımında kullanımına ek olarak, cam, kristal, süs eşyası, seramik üretiminde ve yol yapımında Labradorit kullanılır. Labradorit taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Şifa verici taraflarının hepsi yaratıcılığınıza, ilhama ve yüksek bilinçli insanı oluşturmaya yöneliktir. Sahip olduğu canlı ve parlak renklerin enerjisi ruhunuza iyi gelir. Değişik renklerinden dolayı bu taş, genellikle tüm elementlerle bağlantılıdır. Genel görüntüsü itibariyle dünyayı, toprağı, suyu, havayı ve güneş ışınlarını anımsatır. Bu nedenle meditasyon seansları için idealdir.
Okyanusları ve ormanlarla kaplı kara parçalarını zihninizde canladırmayı kolaylaştırır. Bu yüzden daha kolay rahatlayabilir ve odaklanabilirsiniz. Labradorit, olumsuz duygulara savaş açar. Renkleri nedeniyle, boğaz çakrasını harekete geçiren dönüşümle ilişkilidir. Bu özelliği ile, bademcik iltihabı ve boğaz hastalıklarını iyileştirmeye destek olur.
Labradorit taşı anlamı 'mistisizm' ile ilintilidir. Ayrıca etkileyici kuzey ışıkları ile de bağlantılıdır. Eski kadim İnuit toplumunda şamanik bir unsur olarak kullanılmıştır. Efsaneye göre kuzey ışıklarının bu taşın içinde mahsur kaldığına inanılır.
Cevabı basit, suyla rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Temizlik için kullanacağınız suyun tuzlu olması önemlidir. Hatta mümkünse yağmur ya da deniz suyu ile yıkamanız etkili sonuç verir. Suda uzun süre, birkaç gün tutmanız taşın daha temiz olmasını sağlar. Yumuşak bir bezle yavaşça ovalayarak temizleyebilirsiniz.
Gerçek Labradoritin renk hüzmeleri, taşın içerisinde yanar dönerli bir görüntü sergiler. Taşın yönünü çevirdikçe renkleri de değişir. Sahte kristallerde böyle bir durum söz konusu değildir. Labradorit kolay rastlanmaz ama buna rağmen çok pahalı değildir. Koleksiyonerler ve meraklıları tarafından hala ilgi görmektedir. Eğer dikkat çekici bir şekilde fiyatı düşük ise, sahte olmasından söz edilebilir.