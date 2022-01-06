Labradorit Taşının Faydaları Nelerdir? Labradorit Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Labradorit, ilk olarak Moravya misyonerleri tarafından 18. yüzyılda keşfedilmiştir. Daha sonra onlar tarafından Avrupa pazarına getirilerek ticaretine başlanmıştır. İlk olarak Kanada'da ortaya çıkmış olmasına rağmen Labradorit, dünyanın farklı bölgelerinde bulunur. Meksika, Rusya ve Finlandiya bunlardan bazılarıdır. Keşfedildiği tarihten bu yana Labradorit kristali, mücevher yapımında ve şifalı taş ticareti için çok aranan bir taş haline gelmiştir. Takı yapımında kullanımına ek olarak, cam, kristal, süs eşyası, seramik üretiminde ve yol yapımında Labradorit kullanılır. Labradorit taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz. Labradorit Taşı Özellikleri Nelerdir? Labradorit taşı özellikleri açısından çok çeşitlidir. Değerli bir kristal olan Labradorit, saf albit ve saf antorite arasında değişen plajiyoklaz bir feldispatlardandır.

% 50-70 kalsiyum, % 30-50 sodyum yapısı sayesinde antorit kategorisi içerisinde yer alır.

Taşın içindeki lamellerin neden olduğu labradoressence adı verilen parlak renkli ışıkları ile dikkat çeker.

Lamel yapıları yüksek sıcaklıklar ile oldukça uyum sağlar. Düşük dereceler ile değildir.

Labradorit kristali oluşmasını tamamladığında ayrılma ve katmanlaşma görülür.

Kristalin içinde bulunan renklerin mimarı, katmanlar boyunca farklı hızlara ulaşan ve farklı bir dalga boyu oluşturan kırılmış ışıktır.

Spektrolit az rastlanır bir Labradorit çeşididir ve diğerlerine oranla daha zengin, daha canlı bir renk spektrumuna ev sahipliği yapar. Labradorit Taşı Ne İşe Yarar? Şifa verici taraflarının hepsi yaratıcılığınıza, ilhama ve yüksek bilinçli insanı oluşturmaya yöneliktir. Sahip olduğu canlı ve parlak renklerin enerjisi ruhunuza iyi gelir. Değişik renklerinden dolayı bu taş, genellikle tüm elementlerle bağlantılıdır. Genel görüntüsü itibariyle dünyayı, toprağı, suyu, havayı ve güneş ışınlarını anımsatır. Bu nedenle meditasyon seansları için idealdir.

Okyanusları ve ormanlarla kaplı kara parçalarını zihninizde canladırmayı kolaylaştırır. Bu yüzden daha kolay rahatlayabilir ve odaklanabilirsiniz. Labradorit, olumsuz duygulara savaş açar. Renkleri nedeniyle, boğaz çakrasını harekete geçiren dönüşümle ilişkilidir. Bu özelliği ile, bademcik iltihabı ve boğaz hastalıklarını iyileştirmeye destek olur. Labradorit Taşı Faydaları Nelerdir? Labradorit taşı faydaları arasında farklı birçok madde vardır. Bu kristalin bir diğer adı, dönüşüm taşıdır. Psikolojik ve duygusal açıdan güçlü kalmanıza destek olur. Özgüvenli ve güçlü hissetmek, hayallerinizin peşinden gitmek ve sonuç olarak hedeflerinize başarı ile ulaşmak için gerekli olan motivasyonu sağlar.

Labradorit aşırı ve olumsuz düşünceler ile meşgul bir zihni deşarj eder. Stres, endişe, korku ve kaygı belirtilerinin hafiflemesine yardımcıdır.

Labradorit boğaz çakrası, epifiz bezinde bulunan üçüncü göz ve taç çakraları ile ilişkilidir. Durugörü yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunan bir kristaldir.

Sezgisel ve psişik becerilerinizi güçlendirmek, doğaüstü alemlerle bağlantı kurmak, geçmiş yaşam deneyimleri, meditasyon ve yoga yapmak için etkili bir kristaldir.

Bunların yanı sıra fiziksel yararları da bulunur. Romatizmal hastalıkları hafifletmeye, metabolizmanızı hızlandırmaya, bağışıklık sisteminizin direncini artırmaya, üst solunum yolu enfeksiyonlarını ve soğuk algınlığının belirtilerini ortadan kaldırmaya destek olur. Ayrıca gut hastalığının ilerlemesine engel olabilir. Hormonların düzensizliklerinden kaynaklanan rahatsızlıklara iyi gelir. Labradorit Taşı Anlamı Nedir? Labradorit taşı anlamı 'mistisizm' ile ilintilidir. Ayrıca etkileyici kuzey ışıkları ile de bağlantılıdır. Eski kadim İnuit toplumunda şamanik bir unsur olarak kullanılmıştır. Efsaneye göre kuzey ışıklarının bu taşın içinde mahsur kaldığına inanılır. Labradorit Taşı Nasıl Temizlenir? Cevabı basit, suyla rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Temizlik için kullanacağınız suyun tuzlu olması önemlidir. Hatta mümkünse yağmur ya da deniz suyu ile yıkamanız etkili sonuç verir. Suda uzun süre, birkaç gün tutmanız taşın daha temiz olmasını sağlar. Yumuşak bir bezle yavaşça ovalayarak temizleyebilirsiniz.

Gerçek Labradorit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek Labradoritin renk hüzmeleri, taşın içerisinde yanar dönerli bir görüntü sergiler. Taşın yönünü çevirdikçe renkleri de değişir. Sahte kristallerde böyle bir durum söz konusu değildir. Labradorit kolay rastlanmaz ama buna rağmen çok pahalı değildir. Koleksiyonerler ve meraklıları tarafından hala ilgi görmektedir. Eğer dikkat çekici bir şekilde fiyatı düşük ise, sahte olmasından söz edilebilir.