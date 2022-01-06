Lal Taşının Faydaları Nelerdir? Lal Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Lal taşı her ne kadar göz alıcı kırmızı rengi ile bilinse bile çeşitli varyasyonları vardır. Renklerin farklı olmasına içindeki safsızlıklar neden olur. Koyu kırmızı ve kiremit rengi olanların, yapılarında yoğun bir şekilde demir bulunur. Bazıları manganez sayesinde pembe ve şeftali rengine sahiptir. Alüminyum ve krom ise bu taşa yeşil bir renk verir. Bu safsızlıklardan dolayı etkileyici bir renk spektrumuna sahiptir. Tüm dünyada yaygın olarak bulunur. Rusya, Kenya, Madagaskar, Tanzanya ve Sri Lanka Lal taşının yoğun olarak çıkarıldığı yerlerdir. ABD, Avustralya ve Hindistan'da azımsanmayacak bir Lal rezervi vardır. Lal taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Lal Taşı Özellikleri Nelerdir?

Lal taşı özelliklerinin başında, farklı kimyasal bileşenleri ve değişik kristal yapısı nedeniyle silikat mineralleri arasında yer alması gelir.

Çoğunlukla yoğun kızıl, açık kırmızı, turuncu, pembe, sarı, siyah, yeşil ve hatta çok az miktarda renksiz olanları vardır.

Lal içeriğinde en çok bulunan mineraller arasında almandin, pirop, spessartin, andradit, grossular ve uvarovit bulunur.

Renkleri ne olursa olsun hepsi yüksek bir parlaklığa, saydam bir yapıya, yumuşak olmadıkları için dayanıklılığa sahiptirler.

Kimyasal formülünde yoğun olarak kalsiyum bulunduran Lal taşının, özgül ağırlıkları diğerlerine oranla daha hafiftir. Renk bakımından da sarı gibi daha açık tonlardadır.

Bazı Lal türlerindeki renk çeşitliliği ek bir safsızlıktan değil, temel kimyasal formüllerinin uğradığı değişimlerden dolayıdır.

Lal Taşı Ne İşe Yarar?

Sizi saran olumsuz enerjiyi dönüştürerek yararlı bir hale getirir. Vücudu zayıf düşüren toksinlerin atılması, kanın temizlenmesine yardımcı olması, gerginliği yatıştırması ve depresifliği ortadan kaldırması için yararlanılır. Lal taşından yapılan herhangi bir takıyı giymek, daha dengeli, özgüvenli, sevgi dolu olmayı sağlar.

Aynı zamanda uğurlu bir taştır, bolluk ve bereketi getirir. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda üstünüzde bulundurmanız rahatlamanıza yardımcı olur. Tüm çakralarla bağlantı kurabildiği için, meditasyon ile uğraşanların mutlaka denemesi gerekir.