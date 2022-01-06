Lapis Lazuli Taşı Faydaları Nelerdir? Lapis Lazuli Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Lapis lazuli taşı hem çok güzel bir hediye hem de çok güzel görünüme sahip harika bir maddedir. Aynı zamanda insan sağlığına ve psikolojisine de birçok olumlu anlamda katkısı bulunur. Lapis lazuli taşına sahip olanlar ya da olmak isteyenler için oldukça detaylı bir içeriği kaleme aldık. İyi okumalar.

Lapis Lazuli Taşının Faydaları Nelerdir?

Lapis lazuli taşı ne işe yarar sorusu bu taşı ilk defa duymuş olanlar tarafından sıkça sorulmaktadır. Lapis lazuli taşının faydalarını sizler için aşağıda sıraladık.

Tansiyona iyi gelir. Tansiyon düzenleyici bir etkiye sahiptir.

Küçük çocukların korkularına iyi gelir.

Tiroid bezlerine hareket kazandırır.

Fiziksel yetenek ile iletişim yeteneğine hareket kazandırır. İyi yönde etkisi bulunur.

Kaygı ve stres bozukluğuna iyi gelir.

Kemiklere şifa olur, kuvvetlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlamlaşmasına yarar.

Zihni açar ve derin düşünceye katkı sağlar.

Düşünceleri şeffaflaştırır. Düşüncelere derinlik kazandırır.

Kişiyi depresif düşüncelerden uzak tutar.

Küçük çocuklarda solunum yolu rahatsızlıklarına karşı koruyucu görev üstlenir.

Kişilere etkili ve kararlı bir enerji sağlar.

Öfke kontrolünü sağlamada oldukça faydalı bir taştır.

Taşıyan kişiye başarı ve terfi kazandırır.

İlham verici özelliğe sahiptir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye yarar.

Depresyona karşı savaşta kişiye güç kazandırır.

Uykusuzluk ve baş dönmesi problemlerine çözüm olur.

Kan basıncını normale düşürür.

Dikkat dağınıklığına iyi gelir.

Boğaza ve ses tellerine iyi gelir.

Lapis Lazuli Taşının Özellikleri Nelerdir?

Lapis Lazuli çok eski zamanlardan beri takı ve süs eşyası olarak insanlar tarafından kullanılmaktadır. Daha çok Eski Mısır ve Firavunların döneminde kullanılmasıyla bilinen lapis lazuli, genel olarak koyu – lacivert renge sahiptir. Bu nedenle lacivert taşı olarak da bilinir. Açık renkten koyu renge doğru mavi tonlarını alan lapis lazuli, yalnızca mavi renkte bulunmaktadır.

Lapis lazulinin üzerinde sarı renkte metalik piritler bulunmaktadır. Bu piritler yalnızca başka bir taştır, yani mineral. Yaygın bilinenin aksine altın parçacıkları değildirler. Lapis lazuli, doğada saf halde bulunan bir taş değildir lakin buna rağmen çok değerlidir. Birkaç mineralin birleşip mavi rengini verdiği lapis lazuli, rengini minerallerinden almaktadır. Fakat kendisi bir mineral değil, kayadır.

Lapis, genellikle kireçtaşlarının metamorfizmasıyla meydana gelir. Lapis Lazulinin esas bileşeni Lazurittir. Lazurit oranı yaklaşık %25-40 civarlarında bulunur. Lapis üzerinde kalsit (beyaz) ve pirit (sarı) bulunmaktadır. Aynı zamanda augit, diopsit, enstatit, mika, hornblend, hauynit, nosean gibi mineraller de bulundurabilir. Sertlik miktarı yaklaşık 5,5-6 arası denebilir. Orta sertlikte bir kayaçtır.

Lapis Lazuli Taşının Anlamı Nedir?

Lapus lazuli taşı bilindiği gibi koyu mavi renkte, yarı şeffaf ve opak şekilde, bilhassa Eski Mısır'da firavunlar tarafından önem verilmiş ve kullanılmış, hoş görünümlü, güzel bir taştır. Lapis lazuli Gerçek Taşı anlamı olan lapis lazuli'nin renginden ötürü göklerin sembolü olarak da bilindiği bir gerçektir. Bu nedenle lapis lazuli bir diğer ad olarak "Göklerin Taşı" anlamını zaman içerisinde kazanmıştır.

Gerçek Lapis Lazuli Taşı Nasıl Anlaşılır?

Lapis lazuli taşının gerçek olup olmadığını anlamak için belli başlı bazı unsurlardan yola çıkarak bir sonuç elde edebiliriz. Lapis lazuzli taşının her ne kadar çok farklı çeşitleri olsa bile, genellikle içlerinde değişik mineraller bulunur. Aynı zamanda sarı, beyaz ve mavi tonları olan lapis luzili, tonlarına bakarak da anlaşılabilmektedir. Lapis lazuli, aynı zamanda ışığa tutulduğu zaman da parlak ve pürüzsüz bir yapıya sahiptir. Tüm bunlardan yola çıkarak bir taşın gerçekten de lapis lazuli olup olmadığını anlayabiliriz.

Lapis Lazuli Taşı Nasıl Temizlenir?

Lapiz lazuli taşını temizlemenin birden fazla yolu vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilirler: