Lapis Taşının Faydaları Nelerdir? Lapis Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Lapis taşının birçok faydalı özelliği toplumda bilinmez. Genel olarak sadece değerli bir taş olma özelliği bilinir ve takılarda ne kadar hoş bir görünüm sunduğuyla ilgili fikrimiz vardır. Fakat lapis lazulinin maddi manevi faydalarını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Sizler için bu yazımızda lapis taşını detaylıca ele aldık. İyi okumalar.

Lapis Taşının Faydaları Nelerdir?

Lapis taşı faydalarıyla ünlü olan değerli taşlardan bir tanesi olduğu için lapis taşı anlamı da doğal olarak merak edilen ve araştırılan bir nokta. Aşağıda sizler için lapis taşı'nın faydalarını detaylıca maddelendirdik.

Tansiyonu düzenlemek ve düzenli tutmak gibi bir etkisi vardır.

Küçük çocukların korkularını aşmasına yardımcı olur.

Tiroid bezlerinin hareketini arttırır.

Fiziksel yetenek ile iletişim yeteneğini harmanlayarak arttırır.

Depresyonu önler.

Kemikleri kuvvetlendirerek iskelet sisteminin sağlamlaşmasını sağlar.

Zihin açar ve düşünceleri toparlar.

Düşünceleri netleştirerek kafa karışıklığını önler.

Kişiyi depresyona sürükleyecek düşüncelerden uzaklaştırır.

Küçüklerin solunum yolu iltihaplarına ve hastalıklarına karşı bağışıklığını arttırır.

Öfke kontrol problemi yaşayanlara yardımcı olur.

Meditasyon yaparken odaklanmaya yardımcı olur.

Büyülü güzelliğiyle sanatçı ruhlara ilham verir.

Üzerinde taşıyan kişilerin terfi ve başarı ihtimalini yükseltir.

Bağışıklık sistemi üzerinde büyük oranda güçlü bir etkiye sahiptir.

Uykusuzluğa ve baş dönmesine iyi gelir.

Kan basıncını düzenler.

Kişinin odaklanma problemi varsa bunu çözmeye yardımcı olur.

Ses tellerine ve boğaza iyi gelir.

Lapis Taşının Özellikleri Nelerdir?

Lapis taşının özelliklerine yakın bir mercekten bakarsak eğer, taşın sertlik derecesi için 5,5-6 arası bir oran verebiliriz. Özgül ağırlığı 2,4-2,6 gram aralığında olan lapis taşı, sarı pirit ışıltısına sahip olduğundan dolayı oldukça dikkat çeken, ışıl ışıl bir taştır. Genellikle koyu mavi ve lacivert tonları ağırlıktadır. Tüm bu özelliklere sahip olan lapis taşı, dünyanın en değerli madenleri arasında yer alır.

Lapis Taşının Anlamı Nedir?

Lapis taşı, şubat ayında doğanlar ile ilişkilendirilen bir taştır. Vedik astrolojide de Satürn gezegeni ile ilişiği bulunmaktadır. Bu taşı kullanan Satürn'ün iyi etkisinde faydalanabilir ve yay burcu için de bu taş oldukça önemlidir. Lapis taşının Türkçe'de anlamı ise "mavi taş" olarak bilinir.

Gerçek Lapis Taşı Nasıl Anlaşılır?

Lapis taşını anlamak için mavi ve beyaz tonlara dikkat edilmelidir. Lapis taşına ışık tuttuğunuz zaman parlak ve pürüzsüz bir yapıda olmalıdır. Eğer renkte bozulmalar varsa bunun boya olma ihtimali çok yüksektir.

Lapis Taşı Nasıl Temizlenir?

Lapis taşını temizlemek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: