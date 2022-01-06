Mor Akik Taşının Faydaları Nelerdir? Mor Akik Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Dünya genelinde sıklıkla karşılaşılan bu taş türü doğal taşlar arasında en bilinen taşlardandır. Oldukça sert bir yapıya sahip olan mor akik taşı anlamı Sicilya'da bulunan Achates nehrinden geliyor. Doğal ortamlarında birden fazla renkte karşılaşılabilen taş türü güçlü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de terapi aracı olarak kullanılan taşlar arasında yer alır. En fazla karşılaşılan renkleri arasında ise yeşil, kahverengi, beyaz, mavi ve kırmızı renkleri öne çıkar. Mor Akik taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Mor Akik Taşı Ne İşe Yarar?

Mor akik taşı faydaları sayesinde birçok alanda kullanılan taş türleri arasında yer alır. En bilinen faydaları arasında ise şunlardan bahsetmek mümkündür:

Mor akik taşı kişilere pozitif enerji verir.

Enerji ve güç depolamasında işlevsel bir taş türüdür.

İşlerinizde daha verimli olmanızda son derece yardımcıdır.

Dünyevi başarılarınızın artış göstermesinde yardımcı olur.

Yorgunluk ve stresin azaltılmasında etkilidir.

Kişisel bir tılsım olarak birçok kişi tarafından kullanılabilir.

Aynı zamanda kişileri tükenmişlik durumlarından kurtarır.

Mor akik taşı özellikle enerji ve meditasyon çalışmalarında çok tercih edilen bir taş türüdür. Günlük yaşantınızda çantanızda ya da cüzdanlarınızda taşıyabilirsiniz. Takı olarak da kullanılabilme şansı olan taşlardandır.

Gerçek Mor Akik Taşı Nasıl Anlaşılır?

Mor akik taşı özellikleri itibari ile birçok taş türünden daha farklı bir yapıya sahiptir. Bu taş türünü sahtelerinden ayırt etmek biraz zor olabilir. Ancak taşın bir kısmını kırdığınızda iç ve dış kısımlarında bulunan renk uyumlarından taşların sahte olup olmadığını anlamak mümkün olabilir. Bunun yanında taşları çakmak ile ısıtmak da bu taşların gerçek olup olmadığını anlamada önemli bir yöntemdir. Eğer sahte bir taş ise çakmak ile ısıttığınızda dışındaki boya olan renkler akmaya başlar. Ancak ısıtma işlemini fazla abartmamak oldukça önemlidir.

Mor Akik Taşı Nasıl Temizlenir?

Mor akik taşı belirli periyotlarda temizlenmesi gereken taş türleri arasında yer alır. Bu taşlar bulundukları ortamların enerjisinden çok çabuk bir şekilde etkilenirler. Bu nedenle de temizlenmesi daha iyi bir verime sahip olmasına yardımcı olur.Akik taşını temizlemek için akan suya ihtiyacınız olacaktır. Bu suyun altında 1 saat bekletin ve daha sonra da kurulayın.

Bir diğer temizleme yöntemi de güneş ışığıdır. Güneş ışığı akik taşlarının temizlenmesinde son derece önemli etkileri bulunur. Güneş ışığı altında 1 ya da 1.5 saat bekletilmesi bu taşların temizlenmesini sağlar. Oldukça faydalı bir taş olan mor akik taşı günümüzde Türkiye'de de birçok yerde çıkarılan bir taş türüdür. Kullanım alanları da son derece geniştir.