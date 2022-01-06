Rutil Kuvars Taşının Faydaları Nelerdir? Rutil Kuvars Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Rutil kuvars taşı anlamı ve faydaları doğal taş meraklılarının ilgi duyduğu konular arasında yer alır. Bu taş türü özellikleri ile birçok efsaneye konu olmuştur. Melek saçı ya da sagenit gibi farklı isimleri de bulunan bu taş türü kızıl kahve renk tonlarında ya da renksiz olabilmektedir. Bu taşın en çok dikkati çeken özelliği ise içerisinde bulunan siyah iplik görünümündeki incecik çizgilerdir. Rutil kuvars taşı özellikleri incelendiğinde bu taşın kuvars ailesinin en önemli taşlarından biri olduğu görülebilir. Rutil Kuvars taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Rutil Kuvars Taşı Ne İşe Yarar?

Rutil kuvars taşı ruh açısından aydınlatıcı bir etkiye sahiptir. Ruhsal açıdan büyümeyi ve daha iyi hissetmeyi sağlayan bu taşın birbirinden farklı faydaları bulunur. Rutil kuvars taşı faydaları şu şekilde sayılabilir:

Aurayı temizleyen bir taş türüdür.

Olumsuzlukların atlatılmasına yardımcı olur.

Yorgunluk ve bitkinliği azaltır.

Solunum yolu hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.

Vücuttaki parazitlerin atılmasına destek verir.

Yaşama sevinci aşılayan bir taş türüdür.

Kan dolaşımı üzerinde olumlu etkileri bulunur.

Baş ağrısının hafiflemesine yardımcı olur.

Kemik yapısını kuvvetlendiren bir taştır.

Kronik yorgunluğa iyi gelir.

Korkuları ve fobileri aşmada destek verir.

Gözlere çok iyi gelen bu taş doğada renksiz, pembe, mor, kahverengi, beyaz, gri ya da kül renginde bulunabilir. En çok Madagaskar, ABD, Brezilya ve Rusya'da çıkarılır.

Gerçek Rutil Kuvars Taşı Nasıl Anlaşılır?

Rutil kuvars taşının gerçek olup olmadığını anlamak için büyüteç ile inceleyebilirsiniz. Sahte taşların yüzeyleri temiz ve çiziksiz olur. Oysa gerçek taşların yüzeyi hiçbir zaman pürüzsüz olmaz. Dokusunda düzensiz çizgiler olur. Bu da taşın gerçekliği hakkında net olarak bilgiler verir.

Rutil Kuvars Taşı Nasıl Temizlenir?

Rutil kuvars taşını periyodik olarak temizlemeniz gerekir. Düzenli temizlenen taşların enerjisinden daha yüksek derecede yararlanabilirsiniz. Taşınızı tuzlu su içerisinde temizleyebilirsiniz. Eğer varsa tuz lambası yanına bırakırsanız yine taşınız kolaylıkla arındırılır. Bunun yanında akan bir su altında 5 dakika kadar yıkamak da temizlenmesi için yeterlidir. Darbe almamasına özen göstermelisiniz. Yıkama sırasında fırça kullanmamaya özen gösterin. Yıkama işlemi bittikten sonra yumuşak bir havlu ile kurulayarak tekrar taşınızı kullanabilirsiniz.