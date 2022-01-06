Ultrason Kağıdında Yazan DD Terimi Ne Demektir? Ultrason Kağıdında Yazan DD Terimi Anlamı Nedir?

Cinsiyetin öğrenilmesi ile artan hazırlıklardan sonra aslında en büyük heyecan doğum zamanının yaklaşmasıdır. Gebeliğin yavaş yavaş ilerlemesi, anne adayının doğum zamanına yaklaşması ile birçok şey değişmeye başlar. Hem ultrason kağıdındaki terimler hem de anne adayına ve bebeğe yapılan testler yavaş yavaş değişir. Zaman içinde değişen test ve ölçümeler artık bebeğin tahmini doğum zamanı ile ilgili bilgiler vermeye başlar. İşte bu terimlerden bazıları hem doğum zamanının tahmin edilmesi hem de yaklaşan doğum sürecinde bebeğin sağlıklı gelişimini ifade etmektedir. Peki, bu terimlerden biri olan DD teriminin anlamı nedir? Yazımızın devamında DD teriminin detaylı açıklamasını bulabilirsiniz.

Ultrason Kağıdında Yazan DD Terimi Anlamı Nedir?

Hamileliğinizi öğrendikten sonra sağlığınıza ve beslenmenize dikkat etmeniz gerektiği kadar bebeğinizin kontrolleri sırasında karşılaştığınız her şeye de dikkat etmeniz gerekmektedir. Hafta hafta yaşayacağınız her değişim bir sonraki hafta karşınıza yeni şeyler ile çıkacaktır. Bu harika yolculukta belki de en çok merak edilen durumlardan biri de bebeğinizin tahmini doğum zamanıdır.

Tüm hazırlıklarınızı yapmak için ne kadar son zamanları bekleseniz de eğer sizin için bir sürpriz düşünmüyorsa bebeğinizin tahmini doğum zamanını da ultrason kağıdında yazan terimlerden öğrenebilirsiniz. Ultrason kağıdında yazan DD terimi aslında tam olarak bunu anlatmaktadır. DD terimi anne karnındaki bebeğin tahmini doğum tarihi hakkında anneye bilgi vermektedir. Tahmini doğum tarihinin belirlenmesi anne karnındaki bebeğe yapılan testler ve ölçümler sonucunda ulaşılan bir tahmini doğum tarihidir.