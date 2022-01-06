Unakit Taşının Faydaları Nelerdir? Unakit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Unakit taşını bulmak günümüzde eskiye nazaran daha kolay. Artık herkes unakit taşının şifalı etkilerinden ve dekorasyon olarak kullanımından faydalanabiliyor. Unakit taşında gerçekleşen bu yaygınlık da doğal olarak insanları unakit taşını satın almaya ve kullanmaya itiyor. Bu içeriğimizde sizler için unakit taşını detaylı bir şekilde ele aldık.

Unakit Taşı Ne İşe Yarar?

Unakit taşı, hamilelik zamanlarında kullanılması faydalı bir taştır. Hamileliğin rahatça geçmesini sağlar. Aynı zamanda düşük riskini azaltır. Bebek ve anneyi de çeşitli hastalıklardan korur.

Doğum daha kolay geçer.

Gebe kalmak isteyen fakat kalamayan kadınlar için de önerilmektedir.

Üreme organlarını düzenlediği için erkeklere de önerilir.

Gözlerin görme gücünü arttırır, fayda sağlar.

Tümör ve ödem gibi oluşumların gelişmesini engeller, vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Radyasyonu emerek radyasyonun zararlarından korur.

Bedende bulunan fazla elektriği toprağa aktarır. Bir nevi topraklama taşıdır diyebiliriz.

Unakit Taşının Özellikleri Nelerdir?

Unakit taşı görünüş itibariyle yeşil içinde pembe ve kırmızı renk parçacıklarını bulunduran bir taş türüdür. Unakit taşı henüz değerli taşlar aleminde diğer taşlara göre daha yeni keşfedilmiş olsa bile, görünümündeki hoşluk nedeniyle çok sık tercih edilmektedir. Evlerde ise süs eşyası olarak ( genelde hayvan figürleri vb.) , tespih ve takılarda, bilekliklerde, küpelerde ve yüzüklerde kullanımı vardır.

Unakit taşının sertlik derecesi 6-7 arasındadır. Fakat buna rağmen kolayca kırılabilir. Epidot kısmı (yani yeşil kısmı) özellikle kırılgan olan unakit taşı, kırıldığında yapısı itibariyle düzensiz bir şekilde parçalanmaktadır. Değerli taş kalitesinde nadir bir metamorfik kaya oluşumu olan unakit taşı, kesim işlemi yapılacaksa, kesim sırasında oldukça dikkatli davranılmalıdır. Kristal yapısı olmayan unakit, kırılgan bir taş olduğu için uygulanabilecek en güzel kesim şekli de kabaşon kesimdir.

Unakit Taşının Anlamı Nedir?

Unakit taşı, ismini yoğun biçimde çıkartıldığı ABD'de bulunan Kuzey Caroline Unakas Dağları'ndan alır.

Gerçek Unakit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Unakit taşı genellikle belirgin bir şekilde bulunur. Yoğun olarak yeşil tonda olan unaki taşının alt katmanlarında kırmızı ve pembe renkler bulunur. Pembe ile kırmızı renkler, yeşil rengin ortalarına yayılmış bir biçimdedir.

Unakit Taşı Nasıl Temizlenir?

Her doğal taşta olduğu gibi unakit taşı da etkilerini yansıtması için düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Unakit taşını temizlemek için çeşitli yöntemler bulunur.