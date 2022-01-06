Yılancık Taşının Faydaları Nelerdir? Yılancık Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Yılancık taşı faydaları incelendiğinde bu taşın strese çok iyi geldiği görülebilir. Mide hastalıklarından vücut ağrılarına kadar birçok alanda kullanıcısına önemli faydalar sağlar. Hem bedene hem de ruha iyi gelen bu taşlar Orta Doğu ülkelerinde nazardan ve büyüden korunmak için de kullanılırlar. Günümüzde en çok çıkarıldıkları yerler arasında İtalya, Afrika, İsviçre, Rusya ve Kanada gibi ülkeler bulunur. Yılancık taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Yılancık Taşı Ne İşe Yarar?

Yılancık taşının orijinal hali ovalimsi bir yapıya sahiptir. Mavi, kahverengi, sarı ve beyaz renklerinin karmasından oluşur. Bu taşların alt kısımları tamamen beyaz olmakla birlikte salyangoza benzetilen şekilleri de bulunur. Yılancık taşı özellikleri arasında ise şunlardan bahsedilebilir:

Ağrıların giderilmesinde önemli bir destekçidir.

Yılancık adı verilen hastalığa karşı son derece iyi gelir.

Migren ve baş ağrısı gibi ağrılar üzerinde olumlu etkileri bulunur.

Bağışıklık sistemi üzerinde etkileri bulunur.

Nazardan ve büyüden korunmak için kullanılabilir.

Akrep ve arı sokmalarından korunmak için kullananlar da bulunur.

Sakinlik ve dinginlik verir.

İç huzurun sağlanmasında etkili bir taştır.

Yılancık taşı anlamı ve özellikleri dikkate alındığında bu taşın son derece özel olduğu görülebilir. Organik bir taştır ve bu nedenle inciye benzetildiği de olur. İnci gibi cinsiyetli ve yavrulama gibi özellikleri bulunur.

Gerçek Yılancık Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek yılancık taşını anlamak için dış görünüşüne bakmak yeterli olur. Bu taşların renkleri gerçekliği konusunda detaylı olarak bilgi verir. Oval ya da spiral formlarında olurlar. Ağırlıklı olarak kahverengi, sarı, beyaz ve mavi renklerinin harmonisinden meydana gelirler.

Yılancık Taşı Nasıl Temizlenir?

Yılancık taşını çok soğuk ve sıcakta bırakmak doğru olmaz. Bu taşı uzun bir süre boyunca açıkta bırakmak kırılmasına neden olabilir. Ölme ihtimalini düşürmek için uygun yerlerde saklamak gerekir. Yılancık taşını tuz, şeker ya da un gibi karışımlar içerisinde uzun süre saklamak mümkün olabilir. Ancak 6 ayda bir bu karışımların değiştirilmesi önemlidir.