Yıldız Taşının Faydaları Nelerdir? Yıldız Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Yarı değerli bir taş olarak kabul edilir ve mücevher yapımında yararlanılır. Aslında temel olarak bir taş değildir, çünkü yapaydır. Yıldız taşının kökeni 1600'lü yılların İtalya'sına dayanır. Özellikle İtalyan rahipler tarafından simya çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldığı bilinmektedir. Görünüşü itibariyle berrak ve şeffaf bir kristaldir. Doğal taşların büyüleyici ışıltısından ilham alınarak yapılmıştır. Ancak yapay olmasına rağmen, insan sağlığı açısından birtakım faydaları vardır. Yıldız taşına, özel olarak Çinliler rağbet göstermekte ve üretmektedir. İyileştirici enerjisi, estetik ve zarif duruşu nedeniyle sadece Çin'de değil, tüm dünyada da aranılan bir kristaldir. Her renginin kendine ait bir enerjisi vardır. Yıldız taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz. Yıldız Taşı Özellikleri Nelerdir? Ruhsal ve fiziksel enerjiyi yükselten ve sağlıklı kılan Yıldız taşı özellikleri arasında birbirinden farklı yönler vardır. Yıldız taşı, güzel farklı renklere, pürüzsüzlüğe ve inklüzyona sahip insan yapımı bir kristaldir.

Işığı yansıtan yüzey yapısı sayesinde, gümüş ışık hüzmeleri yayar. Bu yönüyle oldukça dikkat çekicidir.

Kırmızı Yıldız taşı, kayaç akını parçalayan sıcaklık seviyelerinde ısıtılarak yapılır. Bakır oksit buharlaştıktan sonra geride kalan tortular soğutulur. Bu işlem önemlidir ve kalan parçalar ne kadar büyükse bir o kadar hızlı soğur.

Orta bir sertliğe sahiptir, Mohs sertlik ölçeğinde 5.5-6 arasında yer alır.

Yıldız taşı, kuvars kumundan elde edilen silika ve diğer bahsedilen kimyasal maddeler kullanılarak üretilir.

Yapımında bakır, manganez, krom oksit ve kobalt eklenir. Bu kimyasal bileşenler taşın rengini etkiler.

Boraks ve silika gibi kimyasal maddeler taşın sertlik derecesini belirler.

Yıldız Taşı Ne İşe Yarar? Enerji dolu olmayı, hayata pozitif bakmayı ve özgüvenli olmayı sağlar. Bu duygular ile sizi taçlandırırken, hedefinize odaklanmaya ve başarıya ulaşmaya yardımcı olur. Hayatınızdaki zor zamanlarda manevi olarak güçlü hissetmenizi destekler. Kaygıları ve korkuları yenmek için faydalıdır. Şifalı etkileri bulunur ve özellikle tiroid gibi boğaz bölgesinde meydana gelen hastalıkların tedavisinde etkilidir. Cömertlik duygusunu geliştirir, utangaçlıktan kurtulmaya yardımcı olur. Dikkat dağınıklığına karşı etkilidir. İnancı güçlendirir, ruh halindeki gelgitlerin üstesinden gelmeyi sağlar. Yıldız Taşı Faydaları Nelerdir? Yıldız taşı faydalarından birincisi, iltihap, artrit ve romatizma tedavisinde etkili olmasıdır. Alt sırt, idrar yolu ve üreme sistemini sağlıklı tutmaya çalışır.

Berrak ve duru olmasından dolayı, manevi olarak güçlü kalmaya ve doğaüstü alemlerle enerji alışverişi ile iletişim kurmayı sağlar.

Kullanıcısına fiziksel bir cazibe ve şans verir. Özgüveni artırır, risk almaya teşvik eder.

Koruyucu özelliği nedeniyle, seyahat ederken taşınması tavsiye edilir. Bu taş, kişinin ruhsal olarak daha huzurlu ve güvende hissetmesine yardımcı olur.

Kazayı ve belayı uzak tutan enerji frekansları yayar.

Medyumluk yeteneğini pekiştirir, geleceği anlama, sezme ve görme gibi duyu organları ile algılanamayan durumları sezmeyi kolaylaştırır.

Durugörü yeteneğini geliştirir.

Her türlü insan ilişkisinde uyumlu olmaya yardım eder.

Fiziksel enerjiyi artırır, diğer kristalleri şarj edebilir. Meditasyon seansları sırasında bulundurulması faydalıdır.

Kahverengi Yıldız taşı, omurgadaki Sakral çakra ile bağlantılıdır.

Ağır travmatik olayların olumsuz etkilerine karşı korur. Zihinsel yorgunluğu giderir ve ilhamı güçlendirerek orijinal sanat eserlerinin çıkmasına destek olur.

Pozitif düşünceleri canlandırır, iyimserliği aşılar.

Beden sağlığını hem fiziksel, hem de zihinsel olarak korumaya çalışır. Yıldız Taşı Anlamı Nedir? Göz alıcı canlı ve değişik renkleri olan Yıldız taşı anlamı bakımından, hırsı, tutkuyu, enerjiyi ve cesareti çağrıştırır. Doğada bulunmayan ve yapay olan bu kristal, verdiği manevi faydalar bakımından diğerleri ile eşdeğerdir. Üstün fikirleri hayata geçirmek için gerekli olan gücü temsil eder. İlham vericidir, aynı zamanda yaratıcılık ile neredeyse eş anlamlıdır. Sıcak tonlardaki taşlar, renklerinden dolayı güneş, gün batımı ve yaz ayları ile ilişkilidir. Astrolojik bakımdan toprak ve ateş burçları elementleri ile bağlantılıdır. Bu burçlar tarafından kullanılması yararlı olabilir.

Gerçek Yıldız Taşı Nasıl Anlaşılır?

Aksesuar yapımında sıkça yararlanılan Yıldız taşının, tıpkı diğerleri gibi sahteleri mevcuttur. İmitasyon olanlarını tercih etmek istemeyenler için birkaç basit yöntem ile gerçek olup olmadığı anlaşılabilir. Sahteleri genellikle ucuz taşların boyanması ile elde edilir. Aseton veya tineri pamuğa dökerek taşı silin, eğer gerçek değil ise, yüzeydeki boya pamuğa geçecektir.

Ayrıca taşlar sayı bakımından çok ise içlerinden birini kırabilirsiniz. Eğer iç katmanı ile yüzeyi aynı görünümü veriyorsa gerçektir. Farklılık söz konusu ise o zaman imitasyondur. Kırmak istemiyorsanız, şifalı taş satışı yapan bilirkişilere ve mücevhercilere danışabilirsiniz.

Yıldız Taşı Nasıl Temizlenir?

Bu kristal insan yapımıdır, ancak temizlik açısından tıpkı doğal şifalı taşlar gibi özenli bakım gerektirir. Yüksek titreşimli enerjiye sahiptir ve negatif enerjilerin etkilerini kısıtlar. İyi ve neşeli hissetmenizi, olaylara pozitif açıdan bakmanıza yardımcı olur. Tüm bu işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için temiz olması gerekir. Bu anlamda kristali düzenli bir şekilde aksatmadan temizlemelisiniz.

Negatif enerjileri içinde hapsettiğinden dolayı bir süre ılık su içinde bekletin. Bu hem taşı deşarj eder, hem de kirlerin kolay çıkmasını sağlar. Daha sonra yumuşak dokulu bir bez yardımıyla suyun içerisinde ovalayarak yıkayabilirsiniz. Sabun veya farklı bir temizlik ürünü kullanmanıza gerek kalmadan bu yöntem yeterli olacaktır.