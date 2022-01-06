Yosunlu Akik Taşının Faydaları Nelerdir? Yosunlu Akik Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Önemli bir terapi aracı olan yosunlu akik taşı faydaları bakımından çok fazla kullanılır. Bu taşın renk skalası son derece geniştir. En bilinen rengi genelde kırmızıdır. Ancak doğada mavi ve yeşil olarak da bulunabilir. 6.5. ile 7 arasında değişen bir sertlik yapısı bulunan bu taş türü saydam ya da yarı saydam olarak bulunabilir. Yosunlu Akik taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Yosunlu Akik Ne İşe Yarar?

Yosunlu akik taşı özellikleri bakımından birçok alkanda tercih edilir. Takı tasarımından tespih yapımına kadar son derece geniş bir kullanım alanı mevcuttur. En önemli faydaları arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Yosunlu akik taşı uyumsuzlukların giderilmesine yardımcı olur.

Uykusuzluk problemi çeken kişilerin daha rahat uyumasına destek verir.

Nazardan koruyan bir taştır.

Bedendeki gerginliğin azaltılmasına yardımcı olur.

Korkuları yenmeye yarayan bu taş aynı zamanda olumsuz duyguların giderilmesine yardımcı olur.

Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Negatif enerjinin boşalmasına destek verir.

Kişilere güç ve keyif verir.

Yosunlu akik taşı anlamı ve özellikleri bu taşı özel taşlardan biri haline getiriyor. Yemen taşı olarak da bilinen bu taşı birçok hadiste de övülen taşlar arasına yer alıyor.

Gerçek Yosunlu Akik Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek yosunlu akik taşını elinize aldığınızda görünümünden kolaylıkla anlayabilirsiniz. Sahte taşların yüzeylerinde boya kalıntıları olması bu taşları kolaylıkla ele verebilmektedir. Bu taşların sahteleri gerçek taşlar daha kolay bir şekilde kendini belli eder. Dış kısmı boyalı olduğunda darbeler karşısında boyasının etkisini yitirmesi taşın sahteliğini ortaya çıkarır.

Yosunlu Akik Taşı Nasıl Temizlenir?

Yosunlu akik taşı etkilerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Bu taşı su altında 5 dakika yıkamak yeterlidir. Dilerseniz tuzlu su içerisinde 10 dakika bekletmek de temizlemek için yeterlidir. Sirkeli bir suya batırılmış nemli bezle de temizlemek mümkündür.