Zultanit Taşı Faydaları Nelerdir? Zultanit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Zultanit taşı manyetik enerjiyi kendi üzerinde taşıyan, en önemli taşlardan bir tanesidir. Oldukça güçlü bir çekim gücü olan ve şıklığıyla hemen kendini belli eden zultanit taşı, genel olarak takı ve mücevher sektöründe değerlendirilmektedir fakat tek kullanım alanı bu değildir. Zultanit taşı birçok farklı alanda değerlendirilen değerli bir madendir.

Zultanit Taşının Faydaları Nelerdir?

Zultanit taşının ne işe yaradığı, bu taş ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişilerin aklına gelen ilk sorulardan bir tanesidir. Zultanit taşının faydaları aşağıda sıraladığımız gibidir.

Zultanit taşının gerginlik ve strese iyi geldiği bilinmektedir.

Zultanit taşının antidot etkisi olduğu hakkında görüşler vardır.

Zihnin daha açık ve şeffaf olması konusunda fayda sağlar.

Kişinin iletişimini kuvvetlendirir ve insanların etrafındaki kişilerle daha etkili bir bağ kurmasına yardımcı olur.

Tesbih ve yüzüklerin kullanımında çok fazla tercih edilen ve değerlendirilen bir taştır.

Psikolojiye iyi gelir. Stresi azaltarak kişiyi rahatlatır ve daha pozitif bir bakış açısı edinmeye yardımcı olur.

Zultanit taşı, görsel estetiği sayesinde ışıl ışık görünür ve çok farklı değişik renkler menydana getirir.

Özgüven kazandırarak cesarete olumlu anlamda katkı sağlar.

Negatif enerjiyi kovmada etkilidir.

Çakraları açtığı yaygın olarak belirtilir.

Zultanit Taşının Özellikleri Nelerdir?

Zultanit taşı, alüminyum bazlı olan en değerli taşların arasında sayılmaktadır. Aynı zamanda üzerine yansımış olan renkleri değiştirme özelliğinden dolayı zultanit taşı oldukça değerli ve ayrıcalıklı bir taştır. Yarı şeffaf halde olan zultanit taşı, dayanıklı bir taş olmanın yanında 6,5-7 aralığında da bir sertliğe sahiptir.

Diğer taraftan, dünyanın tamamında kedi gözü özelliğinden dolayı değeri yüksek olan bir taştır. Bu özelliği sayesinde yüzeyi boyunca hiç ışık kesilmeden aynı ton üzerinden etki etmektedir. Zultanit taşını daha iyi anlayabilmek için muhakkak büyüteç ile incelemek gerekir. Bilhassa kristalize partiküller, iç yüzey kısmında çok şeffaf bir şekilde görülmelidir.

Zultanit Taşının Anlamı Nelerdir?

Zultanit ya da zultanite, bir diğer adıyla sultanite olarak da bilinir. Bu mücevher Türk coğrafyasına hastır ve burada bulunur. 19. Yüzyıldan beri sarı, yeşil ya da eflatun tonlarıyla bilinir ve ismini Osmanlı sultanlarından alır. Madencilikte ve mücevherat kısmında yoğun oranda kullanılan bu değerli taş, Türkiye'de Muğla – Milas tarafından çıkartılıp, Zultanite adlı tescilli bir marka konumuna gelmiştir.

Gerçek Zultanit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek Zultanit taşını anlamak için büyüteç kullanmak şarttır. Büyüteç ile kristalize partiküllerin iç yüzey kısımda gözlemlenmesi şarttır.

Zultanit Taşı Nasıl Temizlenir?

Zultanit taşı, temizlemesi aşırı zor bir taş değildir. Ilık sabunlu su ve güneş ışınları kullanılarak temizlemek mümkündür. Bunun için üç basit yöntem verelim.