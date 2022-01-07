"Amaç vatana ve millete hayırlı evlat yetiştirmek"

AKESDER yaptığı sosyal projelerle dikkat çekiyor. Dernek Başkanı Hasan Kansızoğlu , çocuklarımızın bazı sıkıntılarını aşmasına yardımcı olmak için böyle bir proje başlattıklarını belirterek "Sayın Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerimize güveniyor ve inanıyor. Çünkü çocuklarımız geleceğimizin teminatı ve geleceğimiz onların minicik yüreklerinde atıyor. Onların zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimine bir nebze de olsa katkıda bulunabilmeyi başarmak bizi çok mutlu eder düşüncesiyle yola çıktık.Atalarımızın dediği gibi ağaç yaşken eğilir sözünde belirtildiği gibiİlkokuldan başlayıp, Lise çağına kadar bilgili kültürlü bir genç nesil yetiştirmeyi hedefledik. Onların ileri de başarılı bir kişi olarak bu güzel vatana hizmet etmelerine yardımcı olmak için çocuk ve ergen psikiyatrisi, psikolog, disleksi eğitmeni ve alanında uzman kişilerden oluşan bir ekip tarafından aile ve öğretmenlere bir seminer vereceğiz.

Seminerlerini ilk olarak Trabzon ve Rize illerinde vereceklerini belirten başkan Kansızoğlu" Proje koordinatör başkanlığını yapan Ayfer MÜMİNOĞLU BULUT hocam, " Bu konuda bir proje yapabilir miyiz?" dediğinde hiç düşünmeden elbette yapabiliriz dedim ve hemen alt yapı çalışmalarına başladık. İlk etapta Trabzon ve Rize illerinde ki tüm ailelere ve öğretmenlere vermeyi planladığımız semineri diğer tüm illerde de vermeyi hedefliyoruz. O ilin Valisi ile diyaloğa geçip Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak vereceğiz. Çıktığımız bu yolda bizi Allah utandırmasın"

Seminerin konuları hakkında bili veren dernek başkanı Hasan Kansızoğlu "Tüm ailelere ve öğretmenlere verilmesi planlanan seminerin ana temasını; Davranış Bozuklukları, Depresyon ve Kaygı Bozuklukları, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozuklukları oluşturduğunu söyledi.