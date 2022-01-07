Apatit Taşı Faydaları: Apatit Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Apatit'e genellikle farklı kayaç türlerinde rastlanır. Özellikle magmatik, metamorfik ve tortul kayaçlardan çıkarılır. Bunlar arasında en verimli olanı, deniz ve diğer su birikintilerinde meydana gelen tortul kayaçlardır. Apatit bakımından oldukça zengindir. Bu taşın oluşmasında, organik hayvan artıkları (kemikler, dişler, pullar) etkilidir. Ayrıca, termal su kaynaklarında altıgen kristal yapısına sahip bir biçimde meydana gelir. Hayran bırakan su yeşili bir rengi vardır, takı ve süs eşyası yapımında yararlanılır. Aynı zamanda insan üzerinde şifalı bir etki yaratır. Bu kristalin adı Yunancadan gelmektedir ve anlamı 'aldatmaktır'. Çünkü görüntüsünden dolayı çoğunlukla, Peridot, Topaz ve Olivin gibi diğer şifalı taşlar ile karıştırılır.

Apatit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Apatit, hayvan kemikleri, dişleri ile fosfat kayasının temel bileşenidir. Ayrıca kalsiyum fosfat mineral grubundandır.

Feldispat, demir ve Kuvars kristalinin yoğun olduğu magmatik bölgelerde rastlanır.

Dünyada en çok, Burma, Hindistan, Kenya, Norveç, Meksika, Kuzey Amerika ve Madagaskar gibi ülkelerde bulunur.

Apatit taşının çeşitli renklerde olmasının nedeni, içindeki etken kimyasal maddelerdir. Klor, flor, kalsiyum, fosfat ve hidroksilden oluşur.

Oldukça çeşitli bir renk skalası vardır. En bilinen renkleri, pembe, yeşil, mavi, mor, kahverengidir.

Kimyasal formülü şu şekildedir; (PO4) 3 + (F, Cl veya OH)

Sertlik derecesi düşüktür, bu yüzden kırılgandır. Mohs ölçeğinde 5 seviyelerinde yer alır.

Altıgen kristal yapısındaki Apatit, doğada küçük bir formda oluşur. Genellikle boyutları 7-8 milimetreyi pek geçmez.

Apatit Taşı Ne İşe Yarar?

Apatit taşının sağlık açısından yadsınamayacak birçok yararı vardır. Kullananlara, özgüven, hırs, azim ve motivasyon verir. Kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesine ve sevmesine yardımcı olur. Manevi dünyayı harekete geçirir, daha olgun ve uyumlu olmaya teşvik eder. Metafizik özellikleri sayesinde, doğaüstü olayları algılamayı ve diğer boyutlar ile iletişime geçmeyi sağlar.

Kişinin iç dünyasına ışık tutar, muhakeme yeteneğini güçlendirerek, neyi neden yaptığını bulmasına yardım eder. Açlığı bastırır, bundan dolayı diyet yaparken, oruç tutarken kullanılması faydalıdır. Meditasyon ile uğraşanlar için yararlıdır. Çünkü iç dünyanın kapılarını aralamayı, iç sesi duymayı ve odaklanmayı destekler.

Apatit Taşı Faydaları Nelerdir?

Hayalleri ve planları gerçek hayata geçirmek için gerekli olan motivasyonu verir.

Başarılı bir meditasyon yapmaya yardımcı olur. Zihinsel ve bedensel olarak rahatlatır.

İletişimi güçlendirir, kendini özgüvenli bir şekilde ifade etmeyi kolaylaştırır.

Sosyal anksiyetesi olanların, toplum içinde rahat hareket etmesine destek olur.

Hayal kırıklıklarının verdiği hüznü iyileştirir, neşeli bir ruh haline sokar.

Sinirlerine hakim olamayanların mutlaka kullanması önerilir. Çünkü sakinleştirici bir etkisi vardır.

Apatit, aynı zamanda aşk ilişkilerinin de başarılı bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

Vücudu hasta eden toksinlerin zararlarını azaltmaya çalışır.

Bağırsak tembelliğini engellemeyi yardımcıdır. Sindirim sistemini dengeler.

Topluluk önünde konuşmakta zorlananların, mavi Apatit kullanımı yararlıdır. Heyecanı yatıştırarak, başarılı bir konuşmacı olmayı sağlar.

Apatit Taşı Anlamı Nedir?

Apatit taşı, geçmiş yaşantılarla bağlantı halindedir. Yoğun ilişkilerin taşıdır, insanlar arasındaki muhabbeti ve sadakati pekiştirir. Manevi ve ruhsal gelişimi temsil eder. Çakraları ve duyguları düzene sokar. Olumsuz duyguların kişiyi etkilemesine, düşüncelere sürüklemesine, kendine ve insanlara olan sevgisini kaybetmesine karşıdır. Bu anlamda hümanist olmayı telkin eder. Aydınlanmayı, bilge insan olmak için ilk adımı atmayı kolaylaştırır. Astrolojide İkizler burcu ile bağdaştırılır. Çünkü güçlü bir iletişim taşıdır.

Gerçek Apatit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Apatit, çok pahalı ve değerli bir taş değildir. Yarı kıymetlidir ve farklı kristallere benzediği için güvenilir bir yerden satın almanız önemlidir. Aksi halde sahte olması durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sert bir yapıda olduğu söylenemez, kesici aletler ile rahatlıkla çizilebilir. Bu bakımdan bu testi uygulamanız kesin sonuç vermez. Eğer aldığınız taş renkli ise boyasını çıkarmak için aseton ile silebilirsiniz.

Boya veriyorsa kesinlikle sahtedir. Şeffaf ve renksiz olanlarını anlamak daha zor olabilir. Böyle durumlarda bilirkişi yardımı en etkili yöntemdir. Şifalı kristal veya mücevher ticareti yapan tecrübeli kişilere danışılarak gerçekliği öğrenilebilir.

Apatit Taşı Nasıl Temizlenir?

Apatit, fazla dayanıklı bir kristal değildir ve kırılgandır. Bakımı yapılırken ekstra özen ve hassasiyet gösterilmelidir. Yüksek ısılara maruz kalmaması gerekir. Bu yüzden, ılık su ve sabun kullanmak yeterlidir. Suyun içinde uzun saatler boyunca bekletmeden, nazik hareketler ile ovalayarak yıkayabilirsiniz. Bu işlemden sonra yüzeydeki ıslaklığı hemen temiz bir havlu yardımıyla silmelisiniz. Çünkü yumuşak yapısı, uzun vadede nemi içine çekmekten dolayı yıpranabilir.

Apatit'i muhafaza ederken, diğer taşlarla veya keskin uçlu eşyalarla yan yana getirmemelisiniz. Yüzeyinde çatlaklar ve çizikler oluşabilir. Aşınmaya karşı hassastır ve buna bağlı olarak kırılabilir. Ayrıca bazı kimyasallardan da uzak tutmalısınız. Saçınızı kendiniz boyuyorsanız, işlem sırasında kesinlikle Apatit taşından yapılmış küpe, kolye veya diğer takıları takmamalısınız. Aksi takdirde, yüzeyde lekelenmeler ve çizikler meydana gelebilir.