Bel fıtığına ne iyi gelir? Belden bacağa vuran bel fıtığı ağrısı nasıl geçer?

Belfıtığı hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça yaygın bir sağlık sorunu dur. Belfıtığı tedavisi hem ameliyat hem de çeşitli egzersizler ile gerçekleştirilmektedir. Kimi zaman her ikisinide birbiriyle uyumlu olarak eşzamanlı uygulamak gerekebilir. Peki belfıtığı egzersizleri nelerdir ve bel fıtığı belirtileri arasında ne gibi fiziki sorunlar vardır? Haberimizin içerisinde, bu yaygın sağlık sorunu hakkında bilinmesi gerekenler ve 'Bel fıtığına ne iyi gelir?' sorusunun yanıtı yer alıyor.

BEL FITIĞI NEDİR?

Bu sorun, halk arasında pek ciddiye alınmayan, ancak yerine ve ciddiyetine göre hayati önem taşıyan bir sağlık problemidir. Bel fıtığı, bel bölgesi omurları arasında bulunan disklerin sinir ve omuriliğin geçtiği kanala doğru yer değiştirmesi neticesinde ortaya çıkan ağrıların tümüne denir. Bu ağrılar zaman zaman öyle şiddetli olabilir ki, bacağa kadar yayılabilir.

BEL FITIĞI NASIL OLUR; ANLAŞILIR?

Belde yer alan vücudun temel iskelet yapısını (omurga - columna vertebralis) oluşturan omur denen kemik yapıların (vertebra) arasında destek görevi yapan, hareketlerde sürtünmeyi en aza indiren diskal yapı zamanla dejenere olabileceği gibi, ters hareket, ağır kaldırma ve benzeri nedenlerle yerinden oynayabilir.

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BEL FITIĞI NEDEN OLUR?

Bu sorunla karşılaşan hastaların yanıtını en çok merak ettiği sorulardan birisi de 'Bel fıtığı neden olur?' sorusu olarak öne çıkıyor. Belli başlı faktörler şu şekilde;

Kilo fazlalılığı

Hareketsiz yaşam

Hamilelik (gebelik)

Masa başı iş

Şoförlük

Yoğun sigara kullanımı

Ani hareketler

BEL FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bel fıtığı belirtileri değişiklik göstermekle beraber, genel anlamı ile kalça, bacak ve ayak bölgesine yayılan ağrı neticesinde boy gösterir. Öyle ki, bel fıtığı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Bel ağrısı,

Kas güçsüzlüğü

Hareket sırasında (yürüme, koşma) zorlanma

Kalça, bacaklara vuran ağrılar,

Uyuşma ve karıncalanma,

Çabuk yorulma,

Oturma ve kalkma sırasında güçlük çekme,

İdrar tutamama

TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Görülen belirtilerin ardından, hastalığa kesin teşhis konması için doktora görünülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, doktor tarafından hastanın fizik muayenesi yapılır. Böylece, kas refleksleri ve kas gücü test edilerek nörolojik muayene gerçekleştirilir.

Klinik muayene bulgularının desteklenmesi ve ayırıcı tanı için MR görüntüleme en önemli tanı aracıdır. Bacakta ve ayakta güç kaybı gelişen vakalarda hastalığın gidişatını değerlendirmede EMG yardımcı olur.

EGZERSİZLERİ VE HAREKETLERİ NELERDİR?

Bel fıtığı hareketleri ve egzersizleri, uzmanlar tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilmesi koşuluyla hastalara önerilir. İyi gelen bel fıtığı hareketleri resimli olarak şöyle gösterilebilir;

BEL FITIĞI AMELİYATI HANGİ DURUMLARDA VE NASIL YAPILIR?

Fizik tedavi ve egzersizlere cevap vermeyen bel fıtıklarının sadece %2-5' inde cerrahi girişim (ameliyat) gerektirir. Bu durumla karşı karşıya kalan hastalar da 'Bel fıtığı ameliyatı hangi durumlarda ve nasıl yapılır?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor.

Cerrahi girişimde en önemli endikasyon(gereklilik) bacakta ve ayakta kuvvet kaybının görülmesidir. Bu durumda cerrahi girişimle sinire bası yapan disk parçası çıkartılır veya sinirin geçtiği kemik kanal genişletilir. Bir diğer cerrahi gereklilik ise 6 haftalık konservatif tedavilere cevap vermeyen ve yaşam kalitesini bozan ağrılardır.

Lomber disk cerrahisinde açık cerrahinin yanında kliniğe ve radyolojik bulgulara göre nükleoplasti, mikroskobik ya da endoskopik cerrahi uygulanabilir.

BEL FITIĞI AMELİYATI SONRASI NELER YAPILMALIDIR?

Gerçekleştirilen cerrahi operasyon sonrasında, bir takım konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir; Yaylı bir yatakta yatılmalıdır. Yataktan kalkarken koldan destek alınmalı, ardından ayağa kalkılmalı. Oturma sırasında bele yastık desteği koyularak dik bir şekilde oturulmalı. Alçak olan koltuk ve kanepelere oturulmamaya özen gösterilmeli. İlk hafta küçük ve büyük tuvalet mutlaka oturarak yapılmalıdır. Ameliyat sonrası sigara ve alkol bir süre kesinlikle kullanılmamalıdır. Zira, bunlar fıtık oluşumunda etkilidir.

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