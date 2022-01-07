Defne Yağının Faydaları, Saç ve Ciltteki Etkileri Nelerdir? Defne Yağı Nasıl Yapılır?

Defne yağı defne tohumlarından elde edilir. Saç dökülmesini önlemesi, romatizma ağrılarına iyi gelmesi ve sivilceleri yok etmesi defne yağının temel faydaları arasındadır. Defne yağı tüm vücut için adeta bir şifa deposudur.

Defne Yağının Metabolik Faydaları Nelerdir?

Karaciğer, mide ve bağırsakların işlevlerini düzenleyerek tüketilen besinlerin parçalanması ve besin maddelerinin emilmesi gibi metabolik işlevleri yerine getirmeye destek olur. Defne yağı mideye de iyi gelir. Ayrıca ülser ve mide enfeksiyonları gibi rahatsızlıklara yarar sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Vücuttaki toksinlerin ter ve yağ yoluyla atılmasına yardım eder. Vücut ısısını düşürür ve balgam söktürücü etkisi vardır. Hormonları düzenleyerek idrar söktürür.

Defne Yağının Viral Enfeksiyonlara Karşı Faydaları

Uykusuzluğa iyi geldiği gibi uyku kalitesini de arttırır. Antibiyotik özelliği vardır vücutta mikrop, bakteri ve mantar gelişimini engeller. Öte yandan enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Öksürük ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlardaki ağrıları geçirmeye yardım eder. Aynı zamanda burkulmalardan kaynaklı oluşabilecek ağrıların da önüne geçer. Ayrıca defne yağının yüksek ateş anında terlemeye yardımcı olduğu için ateşi düşürücü etkisi de vardır.

Defne Yağının Ağrılar Üzerindeki Faydaları Nelerdir?

Öte yandan defne yağının sakinleştirici etkisi vardır. Depresyon, stres ve sinirsel bozukluklar ayrıca epilepsi gibi rahatsızlık durumlarında yatıştırıcı bir etki yapar. Romatizma ağrılarına iyi gelmesi defne yağının faydaları arasındadır ayrıca boyun ağrılarına da fayda sağlar.

Defne Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Öte yandan defne yağı saç köklerini güçlendirir ve böylelikle saç dökülmesini engellemesinin yanında kepek oluşumunu da önler. Saçların çabuk ve sağlıklı bir biçimde uzaması da defne yağının saça faydaları arasındadır.

Defne Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Öte yandan defne yağının cilde faydaları da birçok kişi tarafından bilinmektedir. Örneğin defne yağı cilt kuruluğuna iyi geldiği gibi deriyi de tazeler. Ve böylelikle sivilceleri yok etmeye yardım eder. Cilt bakımında etkili olan defne yağı ayrıca ciltte bulunan kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur ve cildi besleyerek kan dolaşımını hızlandırır.

Defne Yağı Nasıl Yapılır?

Faydaları saymakla bitmeyince birçok kişi defne yağı nasıl yapılır sorusunun cevabını aramaya başlamıştır. Defne yaprağı yağı yapımı son derece basit bir işlemdir. Defne yağı, defne ağacının yapraklarının buhar damıtımı yöntemi ile çıkarılması ile yapılır. Fakat bu uygulamanın açık havada yapılması oldukça önemlidir. Öncelikle defne ağaçlarından toplanan yapraklar ve tohumlar kaynayan suyun içerisine eklenir. Kaynayan suyun içine eklenen defne yaprak ve tohumları iki ya da üç saat kadar kaynatılmalıdır.

İlk kaynamadan sonra tohumlar ve yapraklar düz bir zemin üzerinde dövülerek ezilmesi sağlanır. Bu işlem tamamlandıktan sonra ikinci kez kaynatma işlemine geçilir. Ve bu kaynatma işleminin sonunda suyun üzerine yağ tabakası çıkmaya başlar. Bu işlem sayesinde defne yağını elde etmiş olursunuz.

Defne Yağı Nasıl Kullanılmalıdır?

Defne yağı tedavi edilmesi istenen bölgeye sürülerek kullanılmalıdır. Saç bakımı için defne yağı kullanmak isteyenler defne yağını saça hafif bir masaj yaparak sürmeleri gerekmektedir. Öte yandan defne yağı zeytinyağlı yiyeceklere 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde eklenerek de kullanılabilmektedir.