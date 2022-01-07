Ultrason Kağıdında Yazan AUA Terimi Ne Demek? AUA Teriminin Anlamı Nedir?

Gebelik heyecanı içinde yaşanan her sürecin tadını çıkarmanız gerektiğini unutmamalısınız. Özellikle ultrason ile bebeğinizi gördüğünüz anlar her zaman en değerlileri olmalıdır bir anne adayı için. Ultrason bebeğin boyu, kilosu, cinsiyeti hakkında bilgi verdiği gibi yapılan ölçüm ve testler ile aslında doğum zamanına kalan süre ya da ultrason yaşı gibi kavramlar hakkında da bilgi vermektedir. Özellikle ultrason kağıdında yazan terimlerin karmaşıklığı bazen anne adaylarının anlamasını zorlaştırsa da işte bu yazımızda en çok kafa karıştıran terimlerden biri hakkında size detaylı bir bilgi vereceğiz. Özellikle hamileliğin ilk 3 ayında sık karşılaşılan bir terim olan AUA terimi ne anlama gelmektedir ve önemi nedir?

AUA Teriminin Anlamı Nedir?

Ultrason kağıtlarında en çok karşılaşılan terimlerden biri olan AUA terimi ile karşınızdayız. Ultrason kağıdında karşılaştığınız birçok terimin hem tek başına kullanıldığında hem de diğer terimler ile kullanıldığında farklı anlamlar ifade ettiğinizi unutmamalısınız. İşte AUA terimi de bu terimlerden biridir. Hem tek başına bir anlamı olan hem de diğer terimler ile beraber kullanılan AUA terimi fetüsün anne karnındaki tahmini yaşını vermektedir.

Ortalama ultrason yaşı anlamına gelen AUA terimi bebeğin anne karnındaki ortalama ultrason hacmini ve tahmini doğum zamanının belirlenmesinde de önemlidir. Özellikle tahmini doğum zamanının belirlenmesi için yapılan AUA ölçümleri bebeğin anne karnında geçirdiği ilk 3 aylık dönemde daha net sonuçlar vermektedir. Zamanla fetüsün büyümesi ve anne karnında cenin pozisyonunu alması ölçümün net sonuçlar vermesini engellemektedir.