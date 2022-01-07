Ultrason Kağıdında Yazan EDD Terimi Ne Demek? EDD Terimi Anlamı Nedir?

Gebelik sürecinin haftalara göre dağılımı takip edildiği sürece, hem annenin hem de bebeğin sağlığı ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilir. Bu konuda özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri doktor kontrollerinin aksatılmaması ve doktorun bu kontroller sırasında söylediği her şeyin ciddiyetle takip edilmesidir. Gebeliğin hafta hafta ilerlemesi ile ultrason kağıdında da artık tahmini doğum süreniz ile ilgili terimler görmeye başlarsınız. İşte bu terimler hem birbiri ile bağlantılıdır hem de size doğumunuzun tahmini ne zaman gerçekleşeceğini de söylemektedir. Peki, ultrason kağıdında anne adaylarını en çok heyecanlandıran bu terimler nelerdir? Ultrason kağıdında yazan terimlerden hangileri tahmini doğum zamanı ile ilgili bilgiler verir? Yazımızın detaylarında sizler için bu terimleri derledik.

Ultrason Kağıdında EDD Terimi Anlamı Nedir?

Gebelik ile ilgili en heyecanlı zamanları doğum zamanının yaklaşmasıdır. Hem anne adayının bebeğine kavuşma heyecanı hem de hazırlıklarda sona gelinmesi ile hem stresli hem de heyecanlı bir süreçtir. Bebeğinizin doğum zamanı tahmini olarak doktorunuz tarafından da size söylenir ve elinizdeki ultrason kağıdından da bu bilgiye ulaşabilirsiniz. İşte ultrason kağıdında karşınıza çıkan EDD terimi de tahmini doğum zamanı için kullanılan bir terimdir.

EDD terimi tek başına kullanıldığı gibi başka terimlerle yan yana gelerek de kullanılır ve bu terimlerle de tahmini doğum tarihi hakkında bilgi verir. Bu terimler ise şöyle;

EDD: Bebeğin tahmini doğum zamanı hakkında bilgi veren terimdir.

EDD(LMP): Son adet dönemi hesaplanarak doğum zamanı belirlenir.

EDD(AUA): Bebeğin anne karnındaki gelişim ve ölçümlerine bağlı olarak doğum zamanı belirlenir.