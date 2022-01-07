"Verem tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır"

Ocak ayının ilk haftasının 'Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası' olması nedeniyle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üys. Dr. Şerif Kurtuluş bir açıklama yayınlayarak verem (tüberküloz) hastalığını, tanı ve tedavi süreçlerini anlattı.Dr. Öğr. Üys.Şerif Kurtuluş, verem (tüberküloz) hastalığının erken tanıda tedavi edilebilir ve önlenebilir olduğuna dikkat çekerken Türkiye'de tüberküloz hastalığının tanı ve tedavi sürecinin ücretsiz olduğunu kaydetti.

Dr. Öğr. Üys. Kurtuluş şunları ifade etti: "Verem (Tüberküloz), Dünya'da en fazla sayıda insanı etkileyen ve ölümüne yol açan hastalıktır. Sizlerin de bildiği üzere Covid-19 pandemisi insanlığı etkileyen ve ölüme yol açan hastalıklar arasında birinciliği almıştır. Covid-19 pandemisinden önce de maske kullanımı önemliydi. Tüberküloz bulaşının önlenmesi için maske kullanılıyordu. Ülkemizde Tüberküloz hastalığı tanı ve tedavi süreci tamamen ücretsizdir. Hatta ekonomik sorunlar yaşayan tüberküloz hastalarına son 4 yıldır parasal yardım da yapılmaktadır."

TÜBERKÜLOZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Öksürük (3-4 haftadan uzun süren), balgam, ağızdan kan gelmesi, ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı ve benzeri belirtiler verem belirtisidir. Tabi Covid -19 pandemisi Tüberkülozu gizlemesi nedeniyle kötü yönde etkiledi. Covid-19 ile birlikte sosyal yaşam kısıtlamaları ve sağlık kuruluşlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle Tüberküloz hastalarının tespiti ve tanı alma sayısı azalmıştır. Bu durum, veremle savaşta çok ciddi sorunların bizleri beklediğini düşündürmektedir. Şikayetleri olan hastaların sağlık kuruluşlarına başvuru sayısındaki azalmaya bağlı olarak, tanı alan vaka sayısında düşüş olması, tüberküloz tetkiklerinin azalması, tüberkülozu kötü yönde etkilediğini göstermektedir.

Tüberküloz tedavisi doktor gözetiminde yapılmaktadır. Tedavi süresi düzenli olarak en az altı ay sürdürülmelidir. Hastalar; Tüberküloz tedavisinin ilk 1-2 ayı içerisinde şikayetlerinde belirgin azalma ve toparlanma olması nedeniyle, çoğu zaman iyileştiklerini düşünerek tedavilerini yarıda kesmektedirler. Ancak, tabloya aldanmadan kararlı şekilde en az 6 ay kesintisiz tedavi ile tüberküloz hastalığını olarak yenmek mümkündür.