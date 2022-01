Yoğun bakımı Omicron vurdu! Vakaların yüzde 50’si İstanbul’da

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Ülkemizde görülen vakaların yüzde 50'si İstanbul'da. Çok yakın zamanda ülkenin diğer illerinde de rakamlar yükselmeye başlayacak. Şu anda İstanbul'da yoğun bakımlarda yer yok. Kovid servisleri ve aciller hastalarla dolu. Yoğun bakımların ise şu an itibariyle doluluk oranı yüzde 80 ila 90 civarı" dedi.

Salgında birinci dalganın da İstanbul'da başladığını ve her yere yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Omicron'da da vakaların fazlalığının İstanbul'da başladığını söyledi. Prof. Dr. Demirkıran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de Omicron fırtınasının çok rahat geçmeyeceğini bildirdiğini hatırlatarak, "Tek fark bu dalgada kapanma olmayacak. Kovid'le yaşamayı öğreneceğiz. Zaten karantina süreleri de azaldı. İngiltere'de rakamlar en üst seviyeye ulaştı. Toplumsal bağışıklığa doğru gidiliyor. Omicron, sürü bağışıklığını getirebilir" dedi.





"Aşı ve maske hastalıktan en önemli koruyucu" diyen Demirkan şu uyarılarda bulundu:



* Lütfen hatırlatma doz aşılarınızı olun. Hatırlatma dozları Omicron'a karşı kalkan oluşturuyor.



* 3 ve 4'üncü dalgalarda yoğun bakımları orta yaş grubu doldurmuştu. Şimdi ise her yaş grubundan hasta var. Özellikle yaşlı ve orta yaş grubu fazla.



* En önemlisi de yaşlardan çok, aşı olup olmadıkları etken. Şu anda yoğun bakımlarda olanların çoğu hatırlatma dozunu olmayan kişiler ya da aşısız olanlar.



* Tedbirlere kesinlikle uyulması gereken bir zaman. Yoğun bakımların şu an itibariyle doluluk oranı yüzde 80 ila 90 civarı.

