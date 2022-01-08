Aşısı olanlarda omicron akciğere inmiyor

Acil Tıp Hekimi Dr. Erkan Temizkan, havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyon ve omicron vakalarının acil servise başvurularının arttığını belirterek aşının önemine dikkat çekti.

Dr. Erkan Temizkan; "Bu iki vakanın birbirinden ayrımı oldukça zordur, hemen hemen tüm semptomları birbirine benzemektedir. Gribal enfeksiyon geçirenlerde influenza virüsünü görmekteyiz ve bunlar biraz daha ağır seyretmekte. Omicron ise (aşılı olanlar için kastediyorum) biraz daha hafif seyretmekte; gribal enfeksiyona benzemekte, boğaz ağrısı, ateş, öksürük, ses kısıklığı şeklinde de oluyor. Aşılı olan kimselerde akciğerlere pek inmiyor, daha çok boğaz enfeksiyonu şeklinde oluyor. Gribal enfeksiyon olanlarda ise zaten daha fazla burun akıntısı, yüksek ateş ve vücut kırgınlığı, kas yorgunluğu gibi ekstra semptomlar oluyor. Zaten pratik olarak bu iki hastalığı birbirinden ayrımı mümkün değildir ancak yapılan PCR dediğimiz hassas testler ile anlaşılabilir." dedi.



HATIRLATMA DOZLARINIZI YAPTIRIN!

"Her iki hastalıktan da en iyi korunma yolu maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamızla gerçekleşir" diyen Dr. Temizkan, "Influenza için Ekim, Kasım gibi grip aşısı yapılmış olmamız bizim için çok önemli. Özellikle risk gruplarına, 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara biz grip aşısını şiddetle öneriyoruz. Omicron için ise, eğer aşı olduysak ve üç aydan fazla zaman geçtiyse hatırlatma dediğimiz dozları tekrar yaptırmalarını öneriyoruz. Eğer herhangi bir şekilde bu semptomları gösteriyorlarsa; test sonucu ne olursa olsun başkalarına yaymamak adına kendilerini diğer insanlardan ayrı olarak izole etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.