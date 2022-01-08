Kalp kapak değişimini 150 doktor canlı izledi

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği ve Adana Şehir Hastanesi, 'Vakalarla Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu' eğitimi düzenledi. Eğitim çalışmasında Adana Şehir Hastanesi'nde 2 hastaya 'kasıktan girilerek kalp kapak değişimi (TAVİ- Trans Aortik Valve İmplantasyonu) işlemi' uygulandı. Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt ve Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ömer Şen yönetiminde yürütülen işlemleri, kurulan kamera sistemi sayesinde, Adana Sheraton Otel'de bulunan ve Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen 150 kardiyoloji uzmanı doktor canlı olarak izledi.

DOKTORLAR SORULARI YANITLANDI

Anestezi uzmanı doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan deneyimli bir ekip tarafından yapılan TAVİ işleminde yaşlı ve risk grubundaki 2 hastanın kalp kapakları, kasıktan girilerek başarıyla değiştirildi. İşlem sırasında Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt otelde bulunan 150 doktora canlı olarak bilgi verip gelen soruları yanıtladı. İşlem sonrası eğitim çalışması hakkında bilgi veren Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt "Normal şartlarda kalp cerrahisinde fonksiyon görmeyen kapak için genel anestezi altında göğüs açılır ve kalp kapağı çıkarılıp değişim işlemi yapılır. Ancak ileri yaştaki ve yüksek risk taşıyan hastalarda bu işlemin riskleri çok artar. Bu yüzden bu yöntemle kapak değişimi yapılamaz. TAVİ uygulamasında ise hastalar genel anestezi verilmeden ve kasıktan girilerek kapak değiştiriliyor." dedi.

WEB SİTESİNDE YAYINLANACAK

TAVİ'nin deneyimli bir ekip tarafından yapılabilen bir işlem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt, Adana Şehir Hastanesi olarak bu işlemi hem başarıyla yapabilmenin hem de eğitimin verebilmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Halil Kurt, eğitimle ilgili videonun ilerleyen günlerde Türk Kardiyoloji Derneği'nin web sitesinde de yayınlanacağını belirtti.