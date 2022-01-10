Agat Taşının Faydaları Nelerdir? Agat Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Agat taşı anlamı ölümsüz taştır. Aynı zamanda Yemen taşı olarak da bilinen bir taş türüdür. Doğada birçok farklı şekilde bulunan bu taş türü kırmızı, beyaz, yeşil, kahverengi, gri gibi renklerde çıkarılabilir. Türkiye'de en fazla çıkarıldığı yer ise Karadeniz Bölgesi'dir. Doğal süreçler sonrasında yer altı mağaralarında meydana gelen bir taş türüdür. Magmaların sıkışmasından ve yapılar üzerinde kalıntı bırakmasından sonra oluşum süreci başlar. Agat taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Agat taşı özellikleri bakımından özel ve değerli taşlar arasında yer alır. Gözleri kamaştıran bu güzel taş türü günümüzde birçok kadın ve erkek tarafından aksesuar niteliğinde kullanılır. Agat taşı faydaları arasında ise şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:
Bu taş türü tansiyonu dengelemede son derece destekleyici bir yapıya sahiptir. Taşıyan kişilerin cilt problemlerine karşı da son derece iyi gelir.
Gerçek agat taşını sahtesinden ayırmak bazen zor olabiliyor. Acemi kişiler ilk bakışta bu taşın gerçekliğini anlayamasalar da çeşitli yöntemleri kullanarak taş hakkında gerekli bilgileri edinebilirler. Sahte agat taşı genelde boyalı olan taşlardır. Bu taşların boyalı olması ısı karşısında kendini ele vermesine neden olur. Yoğun ısıya maruz kalan sahte agat taşı üzerindeki boyalar akmaya başlar. Bunun yanında taşın bir kısmını kırdığınızda iç kısımdaki renklerle dış kısımdaki renklerin de aynı olmaması taşın sahte olduğunu gösterir.
Agat taşını temizlemek için su altında 1 saat bekletmek gerekir. Ancak suyun akan su olmasına dikkat etmelisiniz. Suyun arındırıcı özelliği taşın enerjisini tazelemesi açısından önemlidir. Su altında bekletildikten sonra yumuşak bir havlu ile kurulayarak yeniden kullanabilirsiniz.